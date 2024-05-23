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Нацбанк запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нацбанк запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку
Обмеження стосуватимуться лише вихідних карткових переказів
фото ілюстративне

НБУ обмежить грошові перекази з картки на картку 30 операціями на місяць на загальну суму не більш ніж 100 тис. грн

Нацбанк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Це стосуватиметься лише вихідних переказів – приймати можна буде необмежену кількість, заявив на зустрічі з журналістами заступник голови НБУ Дмитро Олійник, пише Forbes.

За словами Олійника, фінальний варіант обмежень НБУ ухвалить упродовж місяця. Наразі робочий варіант − 30 вихідних переказів на місяць та 100 тис. грн. Обмеження стосуватимуться лише Р2Р-переказів, тобто з картки на картку, вони не торкнуться платежів та інших операцій. Вони не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень.

Причина такого рішення − все більша розповсюдженість тіньових фінансових операцій, відомих як «дропи», або «грошові мули». Їхня суть полягає в тому, що шахраї купляють у пересічних громадян персональні дані і відкривають банківські картки. Через них проходять тисячі транзакцій, здебільшого на суми менш ніж 400 тис. грн, адже до цього порогу операції не підпадають під фінансовий моніторинг.

Олійник зазначив, що такі схеми використовуються у низці галузей. Зокрема, для виплати зарплат «у конвертах», ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон, для операцій при торгівлі наркотиками тощо. Він вважає, що такі обмеження не викорінять ці схеми, а поки лише ускладнять роботу шахраїв, однак це лише перший крок у боротьбі з ними.

Заступник голови НБУ додав, що обмеження не торкнуться 95-98% клієнтів банків, адже вони роблять менше 30 переказів на місяць на суму менш ніж 100 тис. грн.

Нагадаємо, Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

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Теги: Дмитро Олійник обмеження Нацбанк Місяць карткові перекази

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