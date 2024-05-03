НБУ заборонив ломбардам брати під заставу військові товари

Банкам та ломбардам заборонено приймати у заставу товари, які можуть застосовувати на полі бою

Нацбанк ввів заходи у рамках виконання рішення РНБО «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет»

Національний банк України запровадив обмеження для банків та ломбардів брати під заставу товари, які застосовують у військових цілях. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як уточнили в Нацбанку, тепер банкам та ломбардам заборонено приймати у заставу товари, які можуть застосовувати на полі бою та які внесені до Єдиного списку товарів подвійного призначення.

Зокрема, йдеться про безпілотники, тепловізори та прилади нічного бачення.

У НБУ розповіли, що такі заходи ввели у рамках виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет».



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино.

Зокрема, РНБО доручила Кабінету міністрів розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

Головнокомандувачеві Збройних сил України та військовому керівництву на період дії воєнного стану доручено заборонити військовослужбовцям доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх в інтернеті.