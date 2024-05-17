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Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Раніше голова НБУ Пишний заявляв, що Нацбанк працює над наступним пакетом пом’якшень валютних обмежень
фото з відкритих джерел

Бізнес наголосив, що важливо збільшити ліміти за корпоративними картками у гривні для операцій за межами України

Представники бізнесу просять Національний банк України (НБУ) розширити ліміти на сплачування дивідендів та переглянути умови їх виплати для великих компаній. Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації (EBA). 

Зазначається, що 13 травня відбулась робоча зустріч представників компаній EBA з Головою НБУ Андрієм Пишним та його заступником Юрієм Гелетієм. Мова йшла про нещодавно прийняті послаблення валютних обмежень та подальші кроки у напрямку валютної лібералізації, питання відновлення кредитування тощо. В ході цієї зустрічі члени EBA висловили свої побажання та пропозиції стосовно подальшого пом’якшення валютних обмежень.

«Представники бізнесу зауважили на необхідності здійснення наступних лібералізаційних кроків: поступово розширювати встановлені ліміти по дивідендах та переглянути умови щодо виплат дивідендів для ТОВ та великих компаній (адже наразі великі компанії, які затверджують свою фінансову звітність один раз на рік, фактично тільки з 2025 року зможуть здійснити виплату дивідендів)», – йдеться в повідомленні EBA.

Також бізнес наголосив, що важливо збільшити ліміти за корпоративними картками у гривні для операцій за межами України та надання дозволу перераховувати валюту на рахунки, відкриті у банках за кордоном.

«У той же час, по оплаті «старих» зовнішніх заборгованостей існує також низка обмежень, які не дозволять бізнесу скористатися інструментом обслуговування платежів за єврооблігаціями», – підкреслили в EBA.

В контексті кредитування також було наголошено, що кредитний портфель зростає, поступово зменшуються кредитні ставки, при цьому, облікова ставка НБУ наразі встановлена на рівні 13,5% й за останні 10 місяців була знижена на 11,5 в. п.

«Регулятор розуміє важливість кредитування як для роботи та розвитку бізнесу, так і для економіки країни. Тому, наразі Нацбанком розробляється Стратегія відновлення кредитування, представлення якої очікується наприкінці травні», – додали в EBA.

Раніше голова НБУ Пишний заявляв, що Нацбанк працює над наступним пакетом пом’якшень валютних обмежень. 

Теги: Національний банк бізнес валюта

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