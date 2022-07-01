Перерахунок пенсій: влада розповіла важливі деталі

Інформація для тих, хто хоче оформити чи перерахувати пенсію

Пенсійний фонд опублікував додаткову інформацію щодо перерахунку пенсії

Заяву про призначення або перерахунок пенсії разом з необхідними документами можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління пенсійного фонду України незалежно від місця проживання особи чи перебування на обліку як пенсіонера. Про це розповіли у пенсійному фонді.

Крім того, у фонді зазначили, що заяву про призначення пенсії, про її перерахунок та необхідні документи можна подати в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через вебпортал електронних послуг Фонду.

Особа на власний розсуд може обрати сервісний центр, де бажає отримати від фахівців фонду консультацію, необхідні довідки, документи, або ж зробити це через особистий кабінет на вебпорталі фонду.

«Запроваджений в органах пенсійного фонду України екстериторіальний принцип обслуговування громадян виправдав себе у період воєнного стану, коли мільйони громадян змушені залишити свої домівки з метою пошуку місця тимчасового проживання, безпечного для життя та здоров’я», – йдеться у повідомленні фонду.

Варто зазначити, що пенсійним фондом України громадянам щоденно надається 30 - 38 тисяч пенсійних послуг.

Нагадаємо, пенсії та інші соціальні виплати для українців мали зрости 1 липня. Також збільшиться мінімальна заробітна плата.

Відомо також, що наступне зростання пенсій громадян України заплановане на 1 грудня поточного року.