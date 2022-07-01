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    Особисті фінанси

    Перерахунок пенсій: влада розповіла важливі деталі

    Інформація для тих, хто хоче оформити чи перерахувати пенсію&nbsp; - Перерахунок пенсій: влада розповіла важливі деталі
    Інформація для тих, хто хоче оформити чи перерахувати пенсію 
    фото з відритих джерел

    Пенсійний фонд опублікував додаткову інформацію щодо перерахунку пенсії

    Заяву про призначення або перерахунок пенсії разом з необхідними документами можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління пенсійного фонду України незалежно від місця проживання особи чи перебування на обліку як пенсіонера. Про це розповіли у пенсійному фонді.

    Крім того, у фонді зазначили, що заяву про призначення пенсії, про її перерахунок та необхідні документи можна подати в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через вебпортал електронних послуг Фонду.

    Особа на власний розсуд може обрати сервісний центр, де бажає отримати від фахівців фонду консультацію, необхідні довідки, документи, або ж зробити це через особистий кабінет на вебпорталі фонду.

    «Запроваджений в органах пенсійного фонду України екстериторіальний принцип обслуговування громадян виправдав себе у період воєнного стану, коли мільйони громадян змушені залишити свої домівки з метою пошуку місця тимчасового проживання, безпечного для життя та здоров’я», – йдеться у повідомленні фонду.

    Варто зазначити, що пенсійним фондом України громадянам щоденно надається 30 - 38 тисяч пенсійних послуг.

    Нагадаємо, пенсії та інші соціальні виплати для українців мали зрости 1 липня. Також збільшиться мінімальна заробітна плата.

    Відомо також, що наступне зростання пенсій громадян України заплановане на 1 грудня поточного року.

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    Перерахунок пенсій: влада розповіла важливі деталі