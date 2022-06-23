Глава Мінфіну розповів, що буде з пенсіями в липні

Наступного місяця виплати проіндексують

1 липня відбудеться індексація пенсій. Виплати будуть продовжуватися під час війни. Про це повідомив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко у телемарафоні.

«Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні та соціальні – було здійснено», – сказав він.

Марченко додав, що Мінфін наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з державного бюджету.

Нагадаємо, українським пенсіонерам упродовж 2022 року ще двічі піднімуть виплати. Про це заявила директорка Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олена Охріменко.

Як відомо, у 2022 році в Україні має відбутися кілька етапів підвищення пенсій. Наприкінці року середня пенсія становитиме 4,5 тисячі гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні та грудні.

До кінця року проведуть перерахунки на тлі зростання мінімальної зарплатні та встановлення доплати пенсіонерам, яким 70-75 років.

Також відомо, на скільки зростуть пенсії українців вже з липня.

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