Пенсії українцям підвищать ще двічі: коли і на скільки

На українців чекає ще два підвищення пенсій у 2022 році

Наступний перерахунок очікується з 1 липня

Українським пенсіонерам упродовж 2022 року ще двічі піднімуть виплати. Про це заявила директорка Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олена Охріменко під час телемарафону.

Охріменко розповіла, що близько 600 тисяч працюючих пенсіонерів у червні почали одержувати пенсії із доплатою за попередні два місяці.

Наступний перерахунок очікується з 1 липня через зростання прожиткового мінімуму.

«Цей перерахунок збільшить мінімальну та максимальну пенсійні виплати, а також ті складові пенсійних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму», – зазначила фахівець.

Також, згідно з держбюджетом, прожитковий мінімум підвищать ще 1 грудня. Тож, у липні мінімальна пенсія підвищиться до 2027 гривень, а в грудні – до 2093 гривень. Максимальна пенсія у липні – до 20,27 тисячі гривень, у грудні – до 20,93 тисячі гривень.

До кінця року проведуть перерахунки на тлі зростання мінімальної зарплатні та встановлення доплати пенсіонерам, яким 70-75 років.

Нагадаємо, що у 2022 році в Україні має відбутися кілька етапів підвищення пенсій. Наприкінці року середня пенсія становитиме 4,5 тисячі гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні та грудні.