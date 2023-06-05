Програма «єОздоровлення»: хто може отримати 14000 грн на відпочинок

Держава виділятиме батькам гроші на оздоровлення дітей

В Україні 1 червня запустився новий експериментальний проєкт «єОздоровлення», у межах якого сім'ї з дітьми можуть отримати по 14 тисяч гривень на відпочинок. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

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За умовами програми, держава виділятиме батькам гроші на оздоровлення дітей. Дорослі зможуть самостійно обрати заклад.

Отримати кошти на придбання путівки має право один із батьків (особа, яка його/її замінює) дитини віком від 7 до 18 років, що виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина з багатодітної сім’ї. При цьому місце проживання дитини має бути зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

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Путівка на оздоровлення надається на 21 календарний день, а на відпочинок – на 14 днів. Сума виплати, передбачена в межах реалізації проєкту – п'ять прожиткових мінімумів для дітей 6-18 років, тобто 14 165 грн.

Батькам дітей, які відповідають зазначеним вимогам, надійдуть повідомлення про можливість отримання путівок через органи соцзахисту та платформу «Дія». Також можна самостійно перевірити наявність інформації про себе за посиланням.

Для отримання путівки потрібно відкрити картку в ПриватБанку та чекати на зарахування коштів на рахунок.

Щоб оформити путівку, виконайте наступні кроки:

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зайдіть на сайт «єОздоровлення» та поставте галочку в розділі «Пошук закладу»;

виберіть «Шукати»;

виберіть організацію зі списку, ознайомтеся з інформацією та натисніть «Подати заявку»;

вкажіть дані та натисніть кнопку «Перевірити у списку»;

внесіть інформацію про дитину та заповніть заявку.

Після цього потрібно лише чекати зворотного зв'язку від закладу. Якщо відповіді не буде, необхідно зв'язатися з нею самостійно. Після прибуття у заклад у зазначену дату потрібно буде сплатити путівку карткою ПриватБанку.

Путівку слід використовувати протягом трьох місяців із дня зарахування грошової допомоги. Довідки для її отримання надаються в органах соціального захисту, зокрема, якщо сім'я з вразливої ​​категорії населення не оформила відповідного статусу.

Нагадаємо, максимальний розмір допомоги з безробіття зараз не може перевищувати мінімальної зарплати, тобто 6700 грн.

До слова, пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячні компенсаційні виплати у розмірі приблизно 300-570 грн. Однак лише за умови, що їхні пенсії менше 10 340 грн.

Як повідомлялося, уряд передбачив можливість для людей, які не мають Дії або смартфона, подавати заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення».