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«єВідновлення». Як подати заявку тим, у кого немає «Дії»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«єВідновлення». Як подати заявку тим, у кого немає «Дії»
Для консультацій щодо програми «єВідновлення» можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45
фото ілюстративне

На сьогодні вже подано понад 15 тисяч заяв про пошкоджену нерухомість

Уряд передбачив можливість для людей, які не мають Дії або смартфона, подавати заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення». Про це заявив на засіданні уряду 30 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає «Дії» або смартфона. Потрібно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді, і там допоможуть заповнити заявку», – сказав Шмигаль.

На сьогодні вже подано понад 15 тисяч заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об’єктів нерухомості.

Для консультацій щодо програми «єВідновлення» можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45.

Також Уряд деталізував питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які займаються обстеженням пошкодженого майна.

Раніше повідомлялося, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проєктів країна потребує понад $14 млрд.

Світовий банк профінансує щонайменше три проєкти для відбудови нашої країни.

Теги: Денис Шмигаль війна будівництво

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