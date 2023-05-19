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В Україні стрімко здорожчав популярний овоч

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
Ціни на популярні овочі в Україні продовжують зростати
фото: glavcom.ua

Учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цибулі збережеться й надалі

Ріпчаста цибуля в Україні залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору, але ціна на популярний овоч протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%. Кореспондент «Главкому» відвідав київські супермаркети та дізнався, скільки зараз коштує цибуля.

Звичайну ріпчасту цибулю тепер можна придбати за 69,99 грн за кг. Зазначимо, що в березні 2023 року цибуля коштувала 63,90 грн за кг.

У супермаркетах зросли ціни на ріпчасту цибулю
У супермаркетах зросли ціни на ріпчасту цибулю

Ціна на білу цибулю навпаки впала у порівняні з березневими цінами. Тепер кілограм білою цибулі можна придбати за 72,99 грн замість 91,90 грн за кілограм

У порівнянні із березневими цінами, у травні біла цибуля коштує менше
У порівнянні із березневими цінами, у травні біла цибуля коштує менше

Дорожче коштує цибуля шалот. Українці можуть придбати кілограм за 109 грн, проте найдорожчою рекордсменкою серед різновидів овоча виявилася солодка цибуля. У супермаркетах ціна на неї стартує від 179 грн за кг. 

Солодка цибуля нині найдорожче коштує в супермаркетах
Солодка цибуля нині найдорожче коштує в супермаркетах

Аналітики проєкту EastFruit зауважують, що наразі ціни на цибулю в господарствах України вже в середньому в 3,7 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

«При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю продовжуватимуть прискорюватися в міру подальшого скорочення запасів цієї продукції в українських господарствах», – підсумовують експерти.

Експерти зазначають, що більшу частину пропозиції становить цибуля середньої якості, тоді як якісної продукції в українських господарствах на сьогодні практично не залишилося. У деяких супермаркетах замість ящиків із цибулею – порожні полиці. 

Нагадаємо, що нещодавно в Україні в більшості областей фіксувалося підвищення цін на моркву. Проте міністр агрополітики анонсував, коли впадуть захмарні ціни на овочі. 

Читайте також: Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
Теги: гроші продукти українці харчування овочі

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