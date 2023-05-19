В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
Учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цибулі збережеться й надалі
Ріпчаста цибуля в Україні залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору, але ціна на популярний овоч протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%. Кореспондент «Главкому» відвідав київські супермаркети та дізнався, скільки зараз коштує цибуля.
Звичайну ріпчасту цибулю тепер можна придбати за 69,99 грн за кг. Зазначимо, що в березні 2023 року цибуля коштувала 63,90 грн за кг.
Ціна на білу цибулю навпаки впала у порівняні з березневими цінами. Тепер кілограм білою цибулі можна придбати за 72,99 грн замість 91,90 грн за кілограм.
Дорожче коштує цибуля шалот. Українці можуть придбати кілограм за 109 грн, проте найдорожчою рекордсменкою серед різновидів овоча виявилася солодка цибуля. У супермаркетах ціна на неї стартує від 179 грн за кг.
Аналітики проєкту EastFruit зауважують, що наразі ціни на цибулю в господарствах України вже в середньому в 3,7 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.
«При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю продовжуватимуть прискорюватися в міру подальшого скорочення запасів цієї продукції в українських господарствах», – підсумовують експерти.
Експерти зазначають, що більшу частину пропозиції становить цибуля середньої якості, тоді як якісної продукції в українських господарствах на сьогодні практично не залишилося. У деяких супермаркетах замість ящиків із цибулею – порожні полиці.
Нагадаємо, що нещодавно в Україні в більшості областей фіксувалося підвищення цін на моркву. Проте міністр агрополітики анонсував, коли впадуть захмарні ціни на овочі.
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