В Україні стрімко здорожчав популярний овоч

Учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цибулі збережеться й надалі

Ріпчаста цибуля в Україні залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору, але ціна на популярний овоч протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%. Кореспондент «Главкому» відвідав київські супермаркети та дізнався, скільки зараз коштує цибуля.

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Звичайну ріпчасту цибулю тепер можна придбати за 69,99 грн за кг. Зазначимо, що в березні 2023 року цибуля коштувала 63,90 грн за кг.

У супермаркетах зросли ціни на ріпчасту цибулю

Ціна на білу цибулю навпаки впала у порівняні з березневими цінами. Тепер кілограм білою цибулі можна придбати за 72,99 грн замість 91,90 грн за кілограм.

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У порівнянні із березневими цінами, у травні біла цибуля коштує менше

Дорожче коштує цибуля шалот. Українці можуть придбати кілограм за 109 грн, проте найдорожчою рекордсменкою серед різновидів овоча виявилася солодка цибуля. У супермаркетах ціна на неї стартує від 179 грн за кг.

Солодка цибуля нині найдорожче коштує в супермаркетах

Аналітики проєкту EastFruit зауважують, що наразі ціни на цибулю в господарствах України вже в середньому в 3,7 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

«При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю продовжуватимуть прискорюватися в міру подальшого скорочення запасів цієї продукції в українських господарствах», – підсумовують експерти.

Експерти зазначають, що більшу частину пропозиції становить цибуля середньої якості, тоді як якісної продукції в українських господарствах на сьогодні практично не залишилося. У деяких супермаркетах замість ящиків із цибулею – порожні полиці.

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Нагадаємо, що нещодавно в Україні в більшості областей фіксувалося підвищення цін на моркву. Проте міністр агрополітики анонсував, коли впадуть захмарні ціни на овочі.