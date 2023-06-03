Хто може отримати понад 500 грн доплати до пенсії: роз’яснення

Надбавки до пенсії залежить від віку

Пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячні компенсаційні виплати у розмірі приблизно 300-570 грн. Однак лише за умови, що їхні пенсії менше 10 340 грн. Про це пише Obozrevatel із посиланням на дані Пенсійного фонду України.

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Як зазначається, доплати за віком нараховуються щомісячно. Причому розрахунки проводяться ще до початку нарахування основної частини пенсії, тож навіть нові пенсіонери можуть отримати одразу обидві виплати.

Надбавки до пенсії залежить від віку:

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пенсіонери віком 70-75 років можуть розраховувати на додаткову виплату до 300 грн;

75-80 років – до 456 грн;

старше 80 років – до 570 грн.

Крім того, право на доплати до пенсій також отримали дружини, що овдовіли, і чоловіки ветеранів бойових дій. Їхня доплата становить 10% від мінімальної пенсії, тобто 230,4 грн у 2023 році (мінімальна пенсія – 2304 грн).

Уточнюється, що доплати можуть отримати лише ті подружжя загиблих ветеранів, які не брали шлюб із третіми особами. Крім того, звертатися за призначенням доплати треба не на соціальний захист, а до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в Україні вводять спеціальні пенсії за особливі заслуги тим людям, які мають статус борців за незалежність країни в XX столітті. Відповідні зміни передбачені законопроєктом №8032.

Як повідомлялося, у першому місяці літа українські пенсіонери отримають доплати до виплат. Сума становитиме від 150 до 1500 гривень.

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До слова, розмір пенсії українців безпосередньо залежить від страхового стажу, який напрацювала людина, а також розміру офіційної зарплати протягом усієї трудової діяльності. Однак майбутню пенсію можна збільшити завдяки добровільним внескам.