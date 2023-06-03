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Хто може отримати понад 500 грн доплати до пенсії: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хто може отримати понад 500 грн доплати до пенсії: роз’яснення
Доплати за віком нараховуються пенсіонерам щомісячно
фото з відкритих джерел

Надбавки до пенсії залежить від віку

Пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячні компенсаційні виплати у розмірі приблизно 300-570 грн. Однак лише за умови, що їхні пенсії менше 10 340 грн. Про це пише Obozrevatel із посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Як зазначається, доплати за віком нараховуються щомісячно. Причому розрахунки проводяться ще до початку нарахування основної частини пенсії, тож навіть нові пенсіонери можуть отримати одразу обидві виплати.

Надбавки до пенсії залежить від віку:

  • пенсіонери віком 70-75 років можуть розраховувати на додаткову виплату до 300 грн;
  • 75-80 років – до 456 грн;
  • старше 80 років – до 570 грн.

Крім того, право на доплати до пенсій також отримали дружини, що овдовіли, і чоловіки ветеранів бойових дій. Їхня доплата становить 10% від мінімальної пенсії, тобто 230,4 грн у 2023 році (мінімальна пенсія – 2304 грн).

Уточнюється, що доплати можуть отримати лише ті подружжя загиблих ветеранів, які не брали шлюб із третіми особами. Крім того, звертатися за призначенням доплати треба не на соціальний захист, а до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в Україні вводять спеціальні пенсії за особливі заслуги тим людям, які мають статус борців за незалежність країни в XX столітті. Відповідні зміни передбачені законопроєктом №8032.

Як повідомлялося, у першому місяці літа українські пенсіонери отримають доплати до виплат. Сума становитиме від 150 до 1500 гривень.

До слова, розмір пенсії українців безпосередньо залежить від страхового стажу, який напрацювала людина, а також розміру офіційної зарплати протягом усієї трудової діяльності. Однак майбутню пенсію можна збільшити завдяки добровільним внескам.

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Теги: пенсіонери пенсія гроші

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