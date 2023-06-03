Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося

Фінустанови пропонують клієнтам здавати купюри з незначною потертістю та надписами з дисконтом у 10-15%

Останнім часом громадяни при обміні валюти в банках та обмінних пунктах масово зіштовхуються з неочікуваними складнощами. Так, заклади посилили вимоги до стану банкнот. Відтепер вони часто відмовляються приймати купюри з незначною потертістю, надписами та печатками, операції з якими без проблем здійснювали раніше. Натомість такі банкноти пропонують здавати з дисконтом у 10-15%, що раніше практикувалося тільки з дуже пошкодженими грішми.

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«Главком» звернувся до Національного банку України, аби з’ясувати, чи видавав регулятор нове розпорядження щодо посилення вимог прийому готівкової валюти, чи це є самодіяльністю обмінників та банків. У НБУ відповіли, що нормативна база щодо порядку обміну банками та небанківськими фінансовими установами банкнот у іноземній валюті останнім часом не змінювалася.

Водночас в Нацбанку нагадали, що рішення про ступінь зношеності, а також про відповідність банкнот іноземної валюти встановленим банком-емітентом зразкам та описам ухвалює працівник каси банку або небанківської установи, що проводить валютно-обмінні операції.

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Банкноти іноземних держав, які в процесі обігу значно зносились або мають значні пошкодження, відповідно до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103 (зі змінами) (далі – Інструкція № 103), приймаються у касах банків, небанківських фінансових установ на інкасо на умовах, що визначаються банком разом із банком-кореспондентом. Прийняті на інкасо банкноти надсилаються до іноземного банку-кореспондента для здійснення їх обміну. Стан банкнот, які банки або небанківські фінансові установи приймають на інкасо від фізичних осіб, визначається згідно з вимогами пункту 170 розділу VІІ Інструкції № 103.

Нагадаємо, з 29 травня «Приватбанк» зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах.