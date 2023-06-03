Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
Обмінники та банки посилили вимоги до стану банкнот, які здають українці
фото з відкритих джерел

Фінустанови пропонують клієнтам здавати купюри з незначною потертістю та надписами з дисконтом у 10-15%

Останнім часом громадяни при обміні валюти в банках та обмінних пунктах масово зіштовхуються з неочікуваними складнощами. Так, заклади посилили вимоги до стану банкнот. Відтепер вони часто відмовляються приймати купюри з незначною потертістю, надписами та печатками, операції з якими без проблем здійснювали раніше. Натомість такі банкноти пропонують здавати з дисконтом у 10-15%, що раніше практикувалося тільки з дуже пошкодженими грішми.

«Главком» звернувся до Національного банку України, аби з’ясувати, чи видавав регулятор нове розпорядження щодо посилення вимог прийому готівкової валюти, чи це є самодіяльністю обмінників та банків. У НБУ відповіли, що нормативна база щодо порядку обміну банками та небанківськими фінансовими установами банкнот у іноземній валюті останнім часом не змінювалася.

Водночас в Нацбанку нагадали, що рішення про ступінь зношеності, а також про відповідність банкнот іноземної валюти встановленим банком-емітентом зразкам та описам ухвалює працівник каси банку або небанківської установи, що проводить валютно-обмінні операції.

Банкноти іноземних держав, які в процесі обігу значно зносились або мають значні пошкодження, відповідно до Інструкції про порядок організації касової роботи банками  та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103 (зі змінами) (далі – Інструкція № 103), приймаються у касах банків, небанківських фінансових установ на інкасо на умовах, що визначаються банком разом із банком-кореспондентом. Прийняті на інкасо банкноти надсилаються до іноземного банку-кореспондента для здійснення їх обміну. Стан банкнот, які банки або небанківські фінансові установи приймають на інкасо від фізичних осіб, визначається згідно з вимогами пункту 170 розділу VІІ Інструкції № 103.

Нагадаємо, з 29 травня «Приватбанк» зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах.

 

 

Теги: валюта обмін Нацбанк Приватбанк банк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захід досі купує російську нафту, та чи надовго це?
Долари у крові. Хто досі платить Путіну за нафту Війна і бізнес
26 квiтня, 2022, 21:30
Зараз у банку запроваджено добове обмеження на видачу інвалюти з рахунку
Дефіцит валюти в «ПриватБанку»: коли з'являться долари і євро
25 вересня, 2022, 13:09
Для того, щоб людям якось виживати, їм треба було міняти валюту на гривні та рублі
Рашисти на викрадені у банках гроші купували долари у місцевих
4 вересня, 2022, 14:27

Особисті фінанси

Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
Директорка Держслужби зайнятості назвала максимальний розмір виплати з безробіття
Директорка Держслужби зайнятості назвала максимальний розмір виплати з безробіття
Хто може отримати понад 500 грн доплати до пенсії: роз’яснення
Хто може отримати понад 500 грн доплати до пенсії: роз’яснення
Новий тариф на електроенергію. Директор Yasno повідомив про платіжки у червні
Новий тариф на електроенергію. Директор Yasno повідомив про платіжки у червні
Деякі українці можуть не платити податок за земельні паї та ділянки. Хто отримає пільгу
Деякі українці можуть не платити податок за земельні паї та ділянки. Хто отримає пільгу
Нові тарифи на світло та воду: чого чекати в червні
Нові тарифи на світло та воду: чого чекати в червні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
22K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
18K
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями
8165
Закарпатець категорично відмовився воювати, його арештовано
6999
3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6095
Генштаб Естонії пояснив, чому Україна приховує дату початку контрнаступу

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту