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Директорка Держслужби зайнятості назвала максимальний розмір виплати з безробіття

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Директорка Держслужби зайнятості назвала максимальний розмір виплати з безробіття
Після початку повномасштабного вторгнення роботу втратили близько 5 млн українців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З початку поточного року допомогу з безробіття отримували 189 тис. осіб

Максимальний розмір допомоги з безробіття зараз не може перевищувати мінімальної зарплати, тобто 6700 грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Тривалість виплат допомоги з безробіття на час дії воєнного стану становить 90 днів. Для осіб передпенсійного віку (за рік до набуття права на пенсію) тривалість виплат не може перевищувати 360 днів.

«Він розраховується для кожної людини індивідуально і залежить від розміру її страхового стажу, зарплати, статті звільнення», – зазначила Жовтяк.

Через початок повномасштабної війни змінився і порядок постановки на облік у центр зайнятості: законодавчо значно спрощено процедуру набуття статусу безробітного.

Наразі зареєструватися можна двома шляхами:

  • особисто, завітавши до центру зайнятості;
  • через «Дію».

Допомога з безробіття призначається з першого дня після надання статусу безробітного.

В окремих випадках, а саме – якщо внутрішньо переміщена особа або особа, яка перебуває на території, де ведуться бойові дії, не має документів, необхідних для реєстрації у службі зайнятості, реєстрація та призначення допомоги з безробіття відбувається з використанням інформації, наявної у державних реєстрах.

Нагадаємо, що минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, роботу втратили, за даними Мінекономіки, близько 5 млн українців. Знайти нову роботу українцям з минулого листопада допомагає, у тому числі, й штучний інтелект. Також з’явилася можливість долучитися до «Армії Відновлення» і виконувати суспільно корисні роботи у регіонах.

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Теги: війна Україна робота праця безробіття

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