Рада на вимогу МВФ готує новий законопроєкт щодо відновлення декларування

Нардеп Радіна: «Дуже важливо зберегти кримінальну відповідальність за брехню в декларації та неможливість її уникнення за незаконне збагачення»

У Верховній Раді Україні з’явиться новий законопроєкт щодо відновлення декларування ще до закінчення війни, оскільки таке зобов’язання взяла на себе Україна перед Міжнародним валютним фондом. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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Раніше комітет рекомендував ухвалити Верховній Раді законопроєкт 8071 щодо відновлення декларування в першому читанні, але керівництво Ради дало зрозуміти, що найближчим часом він виноситися до зали не буде. «З великою вірогідністю буде реєструватися новий законопроєкт, робота над яким зараз ведеться міжфракційною депутатською групою із залученням Мінюсту, НАБУ та НАЗК. У нього буде трохи ширший предмет регулювання, ніж у попереднього. Але поки говорити про консолідовану позицію трохи зарано», – розповіла Радіна.

Вона зазначила, що є багато питань, відповіді на які мають з’явитися в законопроєкті вже в першому читанні. «Наприклад, коли мають подавати декларації особи з територій, які були окуповані й нещодавно звільнені? Скільки часу їм потрібно, аби зібрати всі документи? Те саме щодо військових, які б’ються зараз на передовій, – вочевидь, їм не до того, аби подавати декларації. Але треба дати зрозумілі відповіді на ці питання, аби декларанти чітко розуміли, як і коли їм виконати закон», – сказала Радіна.

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Є пропозиції, як зробити перевірку декларацій більш ефективною саме у виявленні ознак корупції, а також, як зробити заповнення декларацій зручнішим, додала нардепка.

Радіна переконана, що Рада ухвалить закон про відновлення декларування. «Думаю, після оприлюднення меморандуму МВФ немає сенсу ставити питання про політичну волю. Ми як держава взяли на себе зобов’язання перед Фондом, зокрема, щодо відновлення декларування ще до завершення війни. У нас немає інших варіантів, окрім як виконати це зобов’язання. У протилежному випадку ми даємо поганий сигнал МВФ, що країна не є керованою під час війни. Та й наше суспільство неухвалення цього закону сприйме так, що політичній еліті важливіше створити умови для своєї безкарності, ніж завести в країну потрібні їй гроші», – пояснила вона.

При цьому Радіна не виключає, що «у певних осіб буде бажання створити певні лазівки» для відтермінування декларування. Але вона нагадала, що МВФ не дуже лояльний до спроб пом’якшити його антикорупційні вимоги.

«Я бачу завданням парламенту і моїм власним як голови антикорупційного комітету недопущення руйнування системи декларування, вдосконалення системи виявлення ознак корупційних активів і збереження дієвої відповідальності за неправдиве декларування. Дуже важливо зберегти кримінальну відповідальність за брехню в декларації та неможливість її уникнення за незаконне збагачення», – зазначила Радіна.

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Вона повідомила, що, якщо відштовхуватися від зобов’язання, яке Україна взяли в рамках меморандуму з МВФ, то закон має бути ухвалений до кінця липня. «Законопроєкт проте добре було б зареєструвати до кінця травня, аби влітку активно його розглядати», – додала Радіна.