Хто з нардепів досі ухиляється від подання декларацій? Нові дані від НАЗК

За 2022 рік лише 4% народних депутатів добровільно подали декларації

За минулий тиждень декларації подали депутати від «Слуги народу» та від «Голосу». Про це Руху «Чесно» повідомили в НАЗК.

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Від парламентської більшості декларацію за 2021 рік подав закарпатський мажоритарник Михайло Лаба, а за 2022 рік депутатки Тетяна Циба та Мар'яна Безугла. Також декларації за обидва роки подала лідерка партії “Голос” Кіра Рудик.

Зазначимо, що серед тих, хто добровільно подав свої декларації, за винятком спікера Руслана Стефанчука, немає решти керівництва Верховної Ради, лідерів парламентської більшості та голів фракцій і груп, а також автора законопроєкту №8071 про відновлення обов'язкового декларування та голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

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Водночас тиждень перший заступник голови ВРУ та колишній лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив Руху «Чесно», що він «в процесі подання».

Зазначимо, що через війну подання декларацій публічними службовцями до НАЗК за 2021 та 2022 роки поки що добровільне. Але відновлення обов’язкового декларування та повноважень НАЗК з перевірки декларацій є однією з умов МВФ надання кредиту Україні. Тож НАЗК сподівається на якнайшвидше ухвалення законопроєкту №8071 та відновлення обов’язкового декларування. Оскільки публічна частина Реєстру декларацій наразі закрита та для того, щоб всі охочі могли бачити динаміку декларування, НАЗК запустило лічильник подання декларацій за 2021 рік.

Нагадаємо, що нещодавно про свої доходи та майно прозвітували, зокрема, ще два народні депутати та суддя Конституційного Суду України.

Раніше голова НАЗК Олександр Новіков пояснив, чому карантин та війна вигідні політичним корупціонерам.