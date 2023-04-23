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Біженцям доведеться сплатити податки: хто з українців повинен подати декларації про доходи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Біженцям доведеться сплатити податки: хто з українців повинен подати декларації про доходи
Несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень
фото з відкритих джерел

Сплатити податкові зобов’язання  потрібно до 1 серпня 2023 року включно

Українці, які через війну виїхали за кордон, повинні задекларувати свої доходи до 1 травня 2023 року. Про це повідомила народний член комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, декларацію про доходи за 2022 рік треба подавати у будь-якому разі – і якщо людина за кордоном працювала, і якщо отримувала грошову допомогу від іноземної держави або будь-якої благодійної організації.

Українці, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу та отримують допомогу від іноземних держав та їх державних фондів, а також від іноземних компаній або благодійних організацій, повинні задекларувати таку допомогу. Податок в такому випадку та військовий збір із таких сум не визначають та не сплачують.

А якщо українці працювали за кордоном або отримували інші доходи, крім зазначеної допомоги, такий дохід є іноземним і підлягає декларуванню та сплаті податку на доходи за ставкою 18% та військовому збору за ставкою 1,5%.

Однак суму податків можна зменшити на суму податків, сплачених за кордоном за наявності відповідних міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування. Але військовий збір однаково заплатити доведеться.

Громадяни, які отримували іноземні доходи та перебувають за кордоном, можуть надіслати декларацію:

  • Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації.
  • В електронній формі через особистий Електронний кабінет на сайті податкової, але для цього необхідно мати електронний ключ.

Подання декларації для громадян у «Дії» нереалізовано на відміну від ФОПів.

Сплатити податкові зобов’язання  потрібно до 1 серпня 2023 року включно.

Несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень. Крім того, застосовується адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, до 1 травня кожного року обов’язок громадянина України подати до Державної податкової служби (ДПС) річну декларацію про майновий стан і доходи за попередній рік. Податківці очікують, що цьогоріч кількість декларацій фізичних осіб має значно збільшитись у 2023 році у порівнянні з попередніми роками. А от за незадекларовані доходи можна легко отримати 2 млн грн штрафу та більше.

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Теги: податки Ніна Южаніна українці кордон

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