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Податкові декларації: скільки службовців уже відзвітували про доходи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Податкові декларації: скільки службовців уже відзвітували про доходи
Усього станом на 17 квітня декларації за 2021 рік подали 370 тис. 168 осіб
фото з відкритих джерел

Через війну подання декларацій за 2021 та 2022 роки поки що добровільне

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило дані лічильника подання декларацій: за минулий тиждень 3 258 публічних службовців добровільно подали декларації за 2021 рік. Про свої доходи та майно прозвітували, зокрема, ще два народні депутати та суддя Конституційного Суду України (КСУ).

Всього станом на 17 квітня декларації за 2021 рік подали 370 тис. 168 осіб.

Отже, за 2021 рік декларації подали:

  • 34 народних депутати  (+ 2 за тиждень);
  • три міністри (без змін за тиждень);
  • три заступники керівника Офісу Президента (без змін за тиждень);
  • 32 435 посадовців категорії «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади; приріст за тиждень – 352 особи);
  • два директори територіальних управлінь ДБР (+ 1 за тиждень);
  • 2 112 суддів (+ 33 за тиждень, у т.ч. + 1 суддя КСУ);
  • 9 098 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 159 осіб);
  • 5 голів ОДА та ОВА (без змін за тиждень).

Ці дані, які оновлюються щопонеділка, можна переглянути вгорі стартової сторінки вебсайту НАЗК.

Посадовці активно подають декларації до Реєстру вже й за 2022 рік. Загалом на сьогодні прозвітували за 2022 рік 210 тис. 500 осіб (+ 7 250 за тиждень). Серед них 17 народних депутатів (+ 3 народні депутатки за тиждень) та один голова ОДА.

Через війну подання декларацій за 2021 та 2022 роки поки що добровільне.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило лічильник подання декларацій за 2021 рік. Він відображає статистику даних про кількість поданих публічними службовцями декларацій за 2021 рік. Щопонеділка дані оновлюються, аби можна було бачити динаміку декларування.

Теги: податки суддя НАЗК майно лічильник Державна податкова служба

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