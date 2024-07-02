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Сонячна електростанція у квартирі. Експерт розповів, скільки буде коштувати такий комплект

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Сонячна електростанція у квартирі. Експерт розповів, скільки буде коштувати такий комплект
Зарядна станція – це лише половина від можливостей, які вона може видавати
фото з відкритих джерел

«Навіть у періоди, коли два-три дні не буде світла, сонячна панель дасть мінімум, необхідний для зарядки роутера, телефона і ноутбука»

Облаштування балкону з сонячними панелями може коштувати до 15-25 тис. грн., чим більше балкон і потужніша станція – тим дорожче. Про це в інтерв'ю «Главком» розповів бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій  Сергій Сілін.

«Сонячна панель зараз коштує від 5 до 10 тисяч гривень, в залежності від розміру і потужності. Підбирайте під ваші прилади. Облаштувати балкон з сонячними панелями може коштувати до 15-25 тис грн (чим більше балкон і потужніша станція – тим дорожче). Але навіть у періоди, коли два-три дні не буде світла, це вам дасть мінімум для зарядки роутера, телефона і ноутбука», – розповідає Сергій Селін. 

За словами Селіна, сама по собі зарядна станція – це лише половина від можливостей, які вона може видавати.

«Зараз станції здебільшого в 90% випадків використовують за таким алгоритмом: з'явилося світло – їх швидко заряджають, знову зникає – використовують. А в ідеалі варто, якщо є така можливість, встановити на балконі, даху, на галявині перед будинком хоча б невеличку сонячну панель, і з’єднати кабелем із зарядною станцією. Таким чином можна отримати фактично автономне джерело живлення, яке буде заживлятися від сонячної енергії і потім цю енергію віддавати», – додав експерт.

Нагадаємо, у Києві помітили на багатоповерхівці сонячні панелі. Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко у коментарі «Главкому» вказав на небезпеку таких нововведень.

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