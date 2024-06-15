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Відключення світла на 20 годин: «Укренерго» зробило прогноз на зиму

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Відключення світла на 20 годин: «Укренерго» зробило прогноз на зиму
Узимку українці можуть бути до 20 годин на добу без світла і тепла
фото з відкритих джерел

Фахівці «Укренерго» зараз опрацьовують кілька сценаріїв на проходження опалювального сезону

Що буде з українською енергосистемою та відключеннями світла взимку – сказати наразі важко. Зокрема, все залежить від здатності України відновити пошкоджені потужності та атаками Росії. Інформацію деяких ЗМІ та заяви фахівців про тривалі відключення взимку прокоментував голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, пише «Українська правда».

«Ніхто не знає, які пошкодження на нас чекають у найближчі місяці і те, з яким парком енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях ми підійдемо до осінньо-зимового періоду», – висловився він.

За словами Кудрицького, такі прогнози зараз можна порівняти з ворожінням на кавовій гущі. Втім, існує як песимістичний сценарій, так і більш оптимістичний, який залежить від пошкоджень об'єкті енергетики.

Він зауважує: дійсно, взимку світло можуть давати по кілька годин на день – це «песимістичний сценарій». Кудрицький пояснює, що тоді періоди відключень «можуть тривати не 4 години через 4, а 6-7 годин без світла, і 2-3 години зі світлом».

Фахівці «Укренерго» зараз опрацьовують кілька сценаріїв на проходження опалювального сезону, каже гендиректор компанії. За його словами, з цими деталями ознайомлені лише невелике коло осіб.

«Є сценарії з холодною та теплою зимою. Наразі це гадання на кавовій гущі. Як оператор, ми прораховуємо найгірші і найкращі випадки нас може очікувати, і дії під час кожного з них. Але орієнтувати людей, що електрики не буде 12-15-20 годин ми просто не можемо, тому що ніхто не знає, що насправді нас чекає», – сказав Кудрицький.

Як відомо, раніше журналісти ВВС писали, що взимку українці можуть бути до 20 годин на добу без світла і тепла. За словами авторів матеріалу, це найгірший сценарій. Він може стати реальністю, якщо Росія продовжить атакувати електростанції. Частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

«На ремонт деяких знадобляться роки, а інші можуть ніколи не відновити роботу», – сказала директорка з комунікацій НЕК «Укренерго» Марія Цатурян.

Нагадаємо, 15 червня, по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 08:00 по 23:00. З 16:00 до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.

Раніше гендиректор Yasno попередив, що майбутньої зими українці можуть бути зі світлом усього по п'ять-шість годин на день. Хоча ситуація може бути і кращою.

До слова, партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад $1 млрд.

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Теги: росія українці ремонт Українська правда Укренерго відключення

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