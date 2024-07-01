Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
Олег Попенко: Самостійне встановлення сонячних панелей на фасадах будинків треба заборонити
У Києві помітили на багатоповерхівці сонячні панелі. Відповідні світлини оприлюднили в одній з місцевих спільнот. Водночас експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко в коментарі «Главкому» вказав на небезпеку таких нововведень.
Зазначається, що будинок із сонячними панелями розташований за адресою вул. Академіка Шалімова 35.
«Ноу-хау на київських багатоповерхівках. Сонячні панелі замість генераторів», – йдеться в дописі.
Реакція коментаторів не змусила себе чекати:
- Телефон зможе заряджати. А може навіть ноутбук;
- Ну нормально, це краще ніж генератор;
- Винахідлива людина, але без електрики у будинку буде ходити пішки та сидіти без води і тепла, але як масова пропагандиська кампанія підходить;
- А якщо впаде на голову? Яка стаття?;
- Давно пора, всюди ці сонячні панелі та вітряки понаставляти і не будемо забруднювати повітря;
- Панелі встановлюють під певним кутом, щоб було максимально ефективно. А це якесь «недорозумєніє».
«Щодо встановлення сонячних батарей на фасаді будинку по вулиці Шалімова. Будь-які роботи, пов'язані з багатоквартирними будинками, повинні узгоджуватися. Фасадні роботи узгоджуються з благоустроєм міста Києва, а якщо брати до уваги технічну частину цих робіт, мається на увазі встановлення сонячних батарей, це оформлюється окремим проєктом. Оскільки багатоквартирний будинок є спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку, то такі роботи мають узгоджуватися між собою», – розповів у коментарі «Главкому» експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко.
Також експерт зауважив, що від пориву вітру неякісно встановлені сонячні панелі можуть відірватися та пошкодити будинок чи людей.
Олег Попенко також додав, що у січні сонячні панелі не врятують від відключень світла, адже в цьому місяці максимум 9-10 сонячних днів.
Зазначимо, що у 2022 році на Тернопільщині через сонячні панелі загорівся величезний приватний будинок.
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