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Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
Деякі жителі Києва встановили сонячні батареї
фото з відкритих джерел

Олег Попенко: Самостійне встановлення сонячних панелей на фасадах будинків треба заборонити

У Києві помітили на багатоповерхівці сонячні панелі. Відповідні світлини оприлюднили в одній з місцевих спільнот. Водночас експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко в коментарі «Главкому» вказав на небезпеку таких нововведень. 

Зазначається, що будинок із сонячними панелями розташований за адресою вул. Академіка Шалімова 35.

«Ноу-хау на київських багатоповерхівках. Сонячні панелі замість генераторів», – йдеться в дописі.  

Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта фото 1

Реакція коментаторів не змусила себе чекати: 

  • Телефон зможе заряджати. А може навіть ноутбук;
  • Ну нормально, це краще ніж генератор;
  • Винахідлива людина, але без електрики у будинку буде ходити пішки та сидіти без води і тепла, але як масова пропагандиська кампанія підходить;
  • А якщо впаде на голову? Яка стаття?;
  • Давно пора, всюди ці сонячні панелі та вітряки понаставляти і не будемо забруднювати повітря;
  • Панелі встановлюють під певним кутом, щоб було максимально ефективно. А це якесь «недорозумєніє».

«Щодо встановлення сонячних батарей на фасаді будинку по вулиці Шалімова. Будь-які роботи, пов'язані з багатоквартирними будинками, повинні узгоджуватися. Фасадні роботи узгоджуються з благоустроєм міста Києва, а якщо брати до уваги технічну частину цих робіт, мається на увазі встановлення сонячних батарей, це оформлюється окремим проєктом. Оскільки багатоквартирний будинок є спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку, то такі роботи мають узгоджуватися між собою», –  розповів у коментарі «Главкому» експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко.

Також експерт зауважив, що від пориву вітру неякісно встановлені сонячні панелі можуть відірватися та пошкодити будинок чи людей. 

Олег Попенко також додав, що у січні сонячні панелі не врятують від відключень світла, адже в цьому місяці максимум 9-10 сонячних днів. 

Зазначимо, що у 2022 році на Тернопільщині через сонячні панелі загорівся величезний приватний будинок.

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Теги: Київ електроенергія будинок генератор

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