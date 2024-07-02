Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру?

Генератори, зарядні станції та інші акумуляторні гаджети стали для українців не лише предметами першої необхідності, а й джерелом небезпеки…

Повернення багатогодинних відключень електроенергії змусило українців дістати зарядні станції та генератори, якими вони запаслися ще важкої зими 2022-2023, або ж купувати нові прилади.

З огляду на прогнози щодо тривалого дефіциту електрики у країні, усе більше людей починають перейматися своєю енергонезалежністю. За даними опитування «Главкома», в якому взяли участь вже майже 25 тис. читачів, майже кожен другий обрав свій шлях порятунку від блекаутів.

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій уже фіксують пожежі, призвідниками яких стали генератори й акумулятори. Так, 23 червня на Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнула літієва батарея інвертора, внаслідок чого квартира вигоріла вщент. Трохи раніше, 7 червня, внаслідок вибуху акумулятора у квартирі на столичній Борщагівці власник помешкання отримав опіки рук та ніг. 24 червня пожежу у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську спричинив генератор, що вибухнув на балконі. І таких випадків ставатиме дедалі більше, припускають надзвичайники.

Утім, такі неприємні інциденти навряд чи вдарять по популярності енергоакумулюючих пристроїв, які до великої війни асоціювалися в українців хіба що з комфортом на дачі та вилазками на природу. «Юзати» їх доведеться ще, на жаль, довго.

Про те, з яких причин вибухають зарядні станції, чи можуть вони дозволити забути про тривалі відключення електрики та чому бажано обзавестися кількома сонячними панелями навіть у квартирі у багатоповерхівці, розповідає бренд-менеджер компанії EcoFlow Сергій Сілін.

Бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін стверджує: у вибухах зарядних станцій у квартирах винні винахідники-«кулібіни» фото з відкритих джерел

Яких заходів безпеки потрібно дотримуватися при користуваннях зарядними станціями?

Першочергове і найголовніше правило – ці зарядні станції мають бути сертифіковані в Україні та куплені в офіційного представника або офіційної компанії.

Якщо ми говоримо про останні випадки з вибухами, то їх спричиняли винахідники-«кулібіни», які до літій-іонних акумуляторів під'єднували несертифіковані китайські інвертори або переробляли автомобільні акумулятори. Наприклад, елементи акумуляторів з електромобілів Tesla, Nissan Leaf, Renault та інших. В основному, це автомобілі, що вже потрапляли в аварію або були пошкоджені і продані в Україну. Уявіть собі: вони вже зазнали деформації, а їх розбирають і перепаковують – і це буде стояти в вашій оселі, біля ваших дітей. Якщо акумулятори призначені для живлення автомобілів, то не варто їх використовувати для заживлення домашніх електроприладів.

А чому такі саморобні пристрої не просто ламаються, а доходить до вибухів і спалених квартир?

У деяких елементів станції, що нагріваються при зарядці, має бути спеціальне охолодження. А при переробці цю систему у кращому випадку змінюють, в гіршому – взагалі зносять. Зараз на вулиці більше ніж 30 градусів тепла, і акумуляторні батареї просто не справляються з охолодженням. Коли починається потужна робота станції, дуже сильно підвищується її температура. Якщо системи охолодження нема, це може призвести до і вибуху. Так само і при споживанні – якщо підключити до станції бойлер на 40 хвилин, без охолодження вона буде перегріватись. Тому, на жаль, і трапляються такі випадки, як у Києві.

Раніше зарядні станції купували в основному для екстреного заживлення конкретних приладів під час виключення електрики. З погіршенням ситуації з електропостачанням і розумінням того, що це все надовго, стало набувати популярності підключення до зарядних станцій цілих квартир. Які у цього підходу є плюси і мінуси?

Так, це вже масово відбувається. Але якщо ви вирішили під'єднати до станції не окремі прилади, а всю квартиру, і обрали для цього станцію з великою місткістю та потужністю, будь ласка, не займайтесь цим самостійно, а зверніться до фахового електрика, який вам заживить таким чином квартиру, будинок або офіс. Якщо будете пробувати самостійно – це просто небезпечно: ви можете і станцію зламати, і вивести з ладу електрику у вашій квартирі чи будинку. Має бути встановлений перемикач автоматичного вводу резерву (АВР), який включає станцію автоматично, коли зникає світло. Або як варіант – двопозиційний чи трипозиційний автомат, який треба перемикати фізично. Це безпечно і нескладно робити навіть дитині.

Електрики, які займаються встановленням таких приладів, у нинішніх умовах розписані на кілька місяців наперед – йдеться саме про підключення зарядних станцій або створення домашніх електростанцій, коли є симбіоз зарядної станції та сонячної панелі.

Зарядна станція, якщо її правильно підключити до електрощитка, може живити всю квартиру

Зарядні станції, які одночасно беруть і віддають енергію, – більш дорогі та професійні, проте їх можна в принципі не вимикати з мережі. Єдина пересторога – коли після вимкнення подають світло, на жаль, іноді можуть відбуватися стрибки енергії, які можуть призвести до поламок. Задля уникнення таких ситуацій у станціях стоїть запобіжник, але ми все ж рекомендуємо людям, навіть якщо вони використовують прилад як джерело безперебійного живлення, хоча б вимикати вилку з розетки, коли струм зникає.

Взагалі сама по собі зарядна станція – це лише половина від можливостей, які вона може видавати. Зараз станції здебільшого в 90% випадків використовують за таким алгоритмом: з'явилося світло – їх швидко заряджають, знову зникає – використовують. А в ідеалі варто, якщо є така можливість, встановити на балконі, даху, на галявині перед будинком хоча б невеличку сонячну панель, і з’єднати кабелем із зарядною станцією. Таким чином можна отримати фактично автономне джерело живлення, яке буде заживлятися від сонячної енергії і потім цю енергію віддавати. Це навіть економічно виправдано, бо вартість електроенергії зростає. Використання одночасно сонця та електрики зменшить час заряджання пристрою або ви взагалі зможете використовувати виключно сонячну енергію.

Сонячна панель зараз коштує від 5 до 10 тисяч гривень, залежно від розміру і потужності. Підбирайте під ваші прилади. Облаштувати балкон з сонячними панелями може коштувати до 15-25 тис. грн (чим більше балкон і потужніша станція – тим дорожче). Але навіть у періоди, коли два-три дні не буде світла, це вам дасть мінімум для зарядки роутера, телефона і ноутбука.

Наскільки реально встановити сонячні панелі не на даху приватного будинку, а у багатоповерхівці?

На моєму балконі на другому поверсі багатоповерхівки стоять дві гнучкі панелі по 200 Вт. Сонце у мене світить лише три години на добу, і за цей час ці панелі дають один кВт електроенергії. Це, наприклад, стільки ж, скільки за добу споживає мій холодильник.

За тривалих відключень електроенергії сонячні батареї, які можна розмістити навіть на балконі, стануть виходом. Але є одна вимога – відсутність хмар на небі

Яким є мінімальний фінансовий поріг для встановлення станції «на вході у квартиру», аби потім особливо не зважати на те, коли у тебе вимикають електрику? Звісно, якщо це не днями триває.

Думаю, мінімально потрібно орієнтуватися на суму від 20-25 тис. грн – стільки коштує така невелика зарядна станція як River 2 Max або аналог інших виробників на пів кіловата ємності і приблизно 800 Вт потужності. Такої ємності вистачить для того, щоб заживити світло у квартирі, роутер, хоча б один-два ноутбуки плюс два-три телефони. Підключили-зарядили, працюєте. Коли зарядилися ноутбуки – відключили і працюєте до наступної зарядки. Такої станції вистачить для роботи роутера протягом трьох-чотирьох годин, але не вистачить, скажімо, на комп'ютер. Або якщо ви спробуєте увімкнути холодильник, станція просто не видасть необхідну потужність.

Як тільки постає питання холодильника або чайника, одразу можна переходити на станції від 1-1,5 кВт ємності і відповідно хоча б 1,5 кВт потужності. Наприклад, у нашій лінійці є станція на 2 кВт і найпотужніша портативна станція на 3,6 кВт. У першому випадку, який я вважаю оптимальним для квартири, можна заживити все, про що ми говорили попередньо, плюс холодильник, телевізор, чайник, мікрохвильовку на період від шести до восьми годин. Звісно, включати все це потрібно по черзі, інакше станція просто не витримає одночасного навантаження. Найпотужніша станція додає ще час роботи до фактично 15-20 годин. По «двокіловатці» орієнтовно маємо розраховувати на суму в 60 тис. грн. Найбільш потужна буде коштувати приблизно 106 тис. грн. Плюс треба буде витратися на підключення та необхідне обладнання – від 6 тис. грн.

Якщо ми ставимо автоматику, то після встановлення станція буде працювати сама собою, якщо ж фізичний перемикач – то коли світло буде з’являтися-зникати, треба буде вручну перемикатись або на мережу, або на станцію. Я сам вдома використовую фізичний перемикач, який, до речі, дешевший.

Від чого залежить час зарядки станції – від місткості, потужності, типу батареї?

Насправді станції найсучаснішого покоління заряджаються за 45-60 хвилин, якщо повільніше – відповідно, це просто попередні версії та моделі.

Чи варто лишати станцію заряджатися на ніч та в принципі без нагляду, як зазвичай це роблять з мобільними телефонами?

Якщо станція сертифікована, то можна лишати хоч на ніч, хоч на день. Але дуже важливо: ніколи не залишайте станцію під прямими променями світла. Якщо є можливість, розташуйте її в затінку, а якщо вона на вулиці і йде дощ – чимось накрийте. У зимовий період небажано ставити станцію біля батареї. І якщо є можливість розташувати її біля вентиляції і так, щоб ніщо не загромаджувало простір навколо, – теж було б непогано.

Чи є рекомендації щодо розрядки-зарядки станцій? Чи треба уникати заряджання до 100% та розрядки до нуля, як з мобільними телефонами? Чи для сучасних акумуляторів це не має значення?

Звісно, певні рекомендації є, але не скажу, що вони настільки категоричні. Якщо ми говоримо загалом про сучасні зарядні станції з літій-залізо-фосфатними акумуляторами, я б радив тримати заряд в межах 20-80%. Але у нинішніх умовах навряд чи хто буде так обмежуватися, якщо є можливість зарядитися повністю. Тому я працюю на своїй домашній станції в діапазоні 5-100 %. Просто щоб станція не вийшла в саморозряд, треба залишати хоча б декілька відсотків до повного нуля.

Який середній термін життя зарядної станції? І які є ознаки того, що вона вже «помирає»?

Станції минулого покоління можуть працювати в щоденному режимі до п’яти років. Новіші станції з літій-залізо-фосфатними акумуляторами – до десяти років і більше. З часом використання ви помітите, що місткість станції меншає і вона швидше розряджається при тому самому навантаженні. Це, як з телефонами, – раніше вистачало на день-два, а тепер на пів дня, і вже треба шукати зарядку. Просто падає місткість і акумулятори деградують.

Багатьох дратує шум від зарядних станцій та паливних генераторів під час їхньої роботи та зарядки. Чому деякі станції шумлять більше, а деякі менше?

Рівень шуму залежить від вашого споживання. Якщо ви заряджаєте телефон, то невелика станція не буде шуміти, а якщо підключили щось більш потужне – на 200-300 ват, то шумітиме, бо буде використовувати десь половину своєї міцності. Ну і, звісно, кулери починають працювати, які мають охолоджувати систему. Температурний режим станції має бути нормальним, аби вона не перегрівалась. Те саме відбувається і при великому навантаженні при зарядці. Якщо цей шум когось дратує, то намагайтесь розташувати станцію подалі – наприклад, не поблизу вашого ліжка, якщо це нічний період. Але те, що шум є – це нормально, це не проблема.

Пожеж побільшало. Що кажуть рятувальники?

У Державній службі надзвичайних ситуацій зауважують, що не ведуть окремої статистики щодо пожеж, причиною яких стали саме зарядні станції та паливні генератори. Але констатують, що з початком відключень світла кількість пожеж збільшилася у порівнянні з періодом, коли з енергосистемою все було добре.

Речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров спеціально для «Главкома» нагадує основні правила безпеки у поводженні з цими приладами.

Речник ДСНС у Києві Павло Петров закликає за умов щоденних міні-«блекаутів» тримати вогнегасник не тільки у машині, а й вдома фото з відкритих джерел

Універсальної причини на всі ці випадки пожеж немає, але найчастіше люди неправильно експлуатують, заправляють, розташовують генератори, а також використовують несертифіковану продукцію, зібрану у кустарний спосіб.

Щодо зарядних станцій, то багато прикрих випадків трапляється через те, що люди, по-перше, використовують неоригінальну продукцію, яка не відповідає всім нормам і на яку немає відповідних паспортів, а по-друге, не всі ці пристрої розраховані на одночасне живлення різних приладів.

Також узимку у нас горіли балкони, бо люди розміщували на них паливні генератори. Чомусь думали, що якщо розмістити паливний генератор не у квартирі, бо це заборонено, а на балконі, це буде безпечно. Але це не так, тому що відстань від балкона до вашої квартири є мінімальною і ніщо не захищає вас від пожежі, яка трапиться на балконі.

Тому, у першу чергу, радимо обирати продукцію, яка продається у ліцензованих точках продажу. Також важливо дотримуватися інструкції виробника. Бо практика показує, що якщо ці інструкції хоч раз прочитати і їх дотримуватися, то шансів на виникнення надзвичайної ситуації стає набагато менше. Але багато хто ігнорує інструкцію і починає з неправильного розміщення пристрою, а завершує неправильним підключенням.

Під час вибуху акумулятора у житловому комплексі під Києвом вщент вигоріла квартира фото: Національна поліція України

Якщо це паливний генератор, то важливо забезпечувати належну протипожежну відстань від будівель та вікон, тримати такі пристрої сухими, обмежити доступ до них стороннім особам, особливо дітям, або тваринам. Не можна забувати робити перерви, які передбачені паспортом виробника, у роботі генераторів. Забороняється заправляти генератори при працюючому або неохолодженому двигуні та об'єднувати декілька генераторів у ланцюг.

Генератори, які працюють на паливі, необхідно розміщувати тільки ззовні будівлі, бажано під навісом або в окремо розташованому технічному просторі, приміщенні, де є вентиляція. Відстань від генератора до будівель з вікнами має складати мінімум шість метрів. Якщо ж навколо суцільні стіни з негорючих матеріалів без вікон, то не менше метра. Також важливо, аби генератор був встановлений на рівному майданчику, аби стійко тримався. Будь-яке пошкодження електричних дротів слід негайно усувати і не користуватися несправним генератором, сподіваючись, що неприємності якось вас оминуть.

Паливні генератори необхідно розміщувати за 6 метрів від вікон фото: unian.ua

Якщо генератор несподівано припинив працювати, то краще віддати його у ремонт, але у жодному разі не лізти ремонтувати самому. Якщо ви бачите, що генератор коротить або вже починається пожежа, потрібно негайно повідомити ДСНС за номером 101.

Ще хотілося б нагадати, що якщо ви користуєтеся електричними чи паливними генераторами, під рукою потрібно мати вогнегасники. Так, зараз ми дуже радимо мати вогнегасники не тільки у машинах, але і вдома. У країні воєнний стан, під час ворожих обстрілів може початися пожежа.

Наслідки вибуху генератора на балконі у будинку в Івано-Франківську фото: ДСНС Франківщині

Якщо вже акумулятор вибухнув і почав горіти, телефонуйте 101 і, за можливістю, намагайтеся самотужки гасити вогонь. Але якщо відчуваєте, що існує загроза життю або здоров'ю (скажімо, просто свідомість можна втратити через задимлення), евакуюйтеся, взявши необхідні речі, документи. Виходьте на вулицю зустрічати пожежний рятувальний підрозділ, щоб вони знали, що трапилося, з ваших вуст.

Ну, і не забувайте, що і зараз, у теплу пору року, працюють «Пункти незламності». Там при вимкненні світла завжди можна мати доступ до гарячої води, електрики, зарядити мобільні телефони, обігрітися, залишитися на декілька годин або на ніч. Або навіть, як були випадки у нас у пожежно-рятувальній частині, прийти, підключити свої ноутбуки і писати диплом.

Павло Вуєць, «Главком»