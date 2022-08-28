Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціни на гречку скоро знизяться: прогноз Мінагро

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ціни на гречку скоро знизяться: прогноз Мінагро
Ціна на гречку вже переступила позначку в 100 гривень
фото з відкритих джерел

Раніше крупу імпортували з Казахстану, тому й виник дефіцит

Ціни на гречку в Україні зміняться через місяць. У торговельні мережі надійде крупа з нового врожаю, її вартість має бути нижчою. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв'ю Delo.ua. Він зазначив, що у наступні роки в Україні вирощуватимуть більше гречки.

«Дійсно, був імпорт гречки з Казахстану, який зупинився наприкінці лютого. Аграрії відреагували на дефіцит і посіяли у 1,5 рази більше гречки. Якщо раніше вони сіяли 70 тисяч га, то тепер 120 тисяч га. У наступні роки ми також будемо вирощувати більше гречки. І її буде більше ніж досить для внутрішнього споживання. Тому від жовтня-листопада споживачі побачать у магазинах нашу гречку за нижчою ціною, ніж зараз», – сказав Висоцький.

Нагадаємо, через розв’язану Росією війну в Україні зростають ціни на продукти, зокрема, ціна на гречку вже переступила позначку в 100 гривень. Середня ціна цієї крупи в Україні становить 93,97 грн/кг, що на 5,34 грн/кг більше, ніж на початку серпня, тоді вона в середньому коштувала 88,63 грн/кг.

Раніше аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин прогнозувала, що в серпні ціни на гречку можуть, навпаки, знизитися. Проте як бачимо, цього не сталося.

Читайте також: Що буде з цінами на овочі, зерно та гречку: відповідь міністра
Теги: війна продукти ціни гречка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Золота» гречка й цибуля. Держстат показав ріст цін за перший місяць війни
«Золота» гречка й цибуля. Держстат показав ріст цін за перший місяць війни
13 квiтня, 15:55
Гречка перетворилася на делікатес 
Гречка б’є цінові рекорди: коли впаде вартість крупи
5 червня, 07:27
Під час війни популярна серед українців крупа різко подорожчала
Експерти розповіли, коли подешевшає гречка
30 липня, 08:13

Особисті фінанси

Ціни на гречку скоро знизяться: прогноз Мінагро
Ціни на гречку скоро знизяться: прогноз Мінагро
Ціни на інтернет від Starlink для українців зменшено майже вдвічі
Ціни на інтернет від Starlink для українців зменшено майже вдвічі
Тарифи на комуналку. РНБО спростувала головні фейки
Тарифи на комуналку. РНБО спростувала головні фейки
Українці зможуть отримувати субсидії через Пенсійний фонд
Українці зможуть отримувати субсидії через Пенсійний фонд
Зарплати в Польщі та перекази в Україну: головні тенденції
Зарплати в Польщі та перекази в Україну: головні тенденції
Чи законно відключати «комуналку» під час війни за борги: роз'яснення суду
Чи законно відключати «комуналку» під час війни за борги: роз'яснення суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
174K
Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію
137K
Кремль пояснив світу, чому його армія застрягла в Україні
87K
Чому Зеленський впевнений у перемозі? Саакашвілі розкрив «секрет»
55K
«Вони допомагали Януковичу». Порошенко розказав, хто у владі «глушить» українські телеканали
40K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту