Ціни на гречку скоро знизяться: прогноз Мінагро

Раніше крупу імпортували з Казахстану, тому й виник дефіцит

Ціни на гречку в Україні зміняться через місяць. У торговельні мережі надійде крупа з нового врожаю, її вартість має бути нижчою. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв'ю Delo.ua. Він зазначив, що у наступні роки в Україні вирощуватимуть більше гречки.

«Дійсно, був імпорт гречки з Казахстану, який зупинився наприкінці лютого. Аграрії відреагували на дефіцит і посіяли у 1,5 рази більше гречки. Якщо раніше вони сіяли 70 тисяч га, то тепер 120 тисяч га. У наступні роки ми також будемо вирощувати більше гречки. І її буде більше ніж досить для внутрішнього споживання. Тому від жовтня-листопада споживачі побачать у магазинах нашу гречку за нижчою ціною, ніж зараз», – сказав Висоцький.

Нагадаємо, через розв’язану Росією війну в Україні зростають ціни на продукти, зокрема, ціна на гречку вже переступила позначку в 100 гривень. Середня ціна цієї крупи в Україні становить 93,97 грн/кг, що на 5,34 грн/кг більше, ніж на початку серпня, тоді вона в середньому коштувала 88,63 грн/кг.

Раніше аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин прогнозувала, що в серпні ціни на гречку можуть, навпаки, знизитися. Проте як бачимо, цього не сталося.