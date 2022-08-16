Ціни на гречку знову полізли вгору. Де можна купити дешевше

Середня ціна на гречку зросла у порівнянні з початком серпня на понад 5 грн

Через розв’язану Росією війну в Україні зростають ціни на продукти, зокрема, ціна на гречку вже переступила позначку в 100 гривень.

Середня ціна цієї крупи в Україні становить 93,97 грн/кг, що на 5,34 грн/кг більше, ніж на початку серпня, тоді вона в середньому коштувала 88,63 грн/кг. Про це повідомляє «Мінфін».

У популярних торгових мережах гречка коштує:

Metro – 88,5 грн/кг

Auchan – 78,4 грн/кг

Varus – 115 грн/кг

АТБ – 91,9 грн/кг

«Сільпо» – від 88,99 до 109 грн/кг.

При цьому у липні гречка в середньому коштувала 91,7 грн/кг. Таким чином, ціна на улюблену українцями крупу вже зросла на 2,27 грн/кг.

Нагадаємо, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин раніше прогнозувала, що в серпні ціни на гречку можуть, навпаки, знизитися. Проте як бачимо, цього не сталося.