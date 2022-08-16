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Ціни на гречку знову полізли вгору. Де можна купити дешевше

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ціни на гречку знову полізли вгору. Де можна купити дешевше
Під час війни популярна серед українців крупа різко подорожчала
фото: glavcom.ua

Середня ціна на гречку зросла у порівнянні з початком серпня на понад 5 грн

Через розв’язану Росією війну в Україні зростають ціни на продукти, зокрема, ціна на гречку вже переступила позначку в 100 гривень.

Середня ціна цієї крупи в Україні становить 93,97 грн/кг, що на 5,34 грн/кг більше, ніж на початку серпня, тоді вона в середньому коштувала 88,63 грн/кг. Про це повідомляє «Мінфін».

У популярних торгових мережах гречка коштує:

  • Metro – 88,5 грн/кг
  • Auchan – 78,4 грн/кг
  • Varus – 115 грн/кг
  • АТБ – 91,9 грн/кг
  • «Сільпо» – від 88,99 до 109 грн/кг.

При цьому у липні гречка в середньому коштувала 91,7 грн/кг. Таким чином, ціна на улюблену українцями крупу вже зросла на 2,27 грн/кг.

Нагадаємо, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин раніше прогнозувала, що в серпні ціни на гречку можуть, навпаки, знизитися. Проте як бачимо, цього не сталося.

Читайте також: Що буде з цінами на овочі, зерно та гречку: відповідь міністра
Теги: Україна війна продукти ціни

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