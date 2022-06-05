Гречка б’є цінові рекорди: коли впаде вартість крупи

Дефіцит гречки протримається до початку нового врожаю

Слідом за сіллю з магазинів почала зникати гречка. Популярна крупа навесні подорожчала удвічі: з 45 грн/кг у березні до приблизно 100 грн/кг наприкінці травня. Але навіть за такі гроші знайти її сьогодні непросто, повідомляє Liga.net.

Так, гречка є у західноукраїнської компанії «Наш Край». На сайті продається 400 г ТМ «Varto» за 42,90 грн (у перерахунку на кг – 107,25 грн).

Гречку можна знайти на маркетплейсах. На сайті epicentrk.ua є кілька позицій товару різних торгових марок, наприклад, за ТМ «Хуторок» вагою 800 г продавець просить 73,2 грн (це 91,5 грн за кг), а на prom.ua пропонують гречку ТМ «Веста-ЛС» за 800 г за 81 грн (за кілограм – 101,25 грн).

Дефіцит протримається до початку нового врожаю (кінець серпня – початок вересня), вважають виробники та ритейлери. «Україна не імпортує зараз гречку. Тому і дефіцит буде до початку збирання врожаю», – каже керівник відділу зовнішньо-економічної діяльності у компанії «Терра» Володимир Рубан.

Урожай гречки 2021 року забезпечив 83% внутрішнього споживання, підрахувала аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. У 2021 році було вирощено 106 000 тонн гречки, за обсягу внутрішнього споживання в 128 000 – 130 000 тонн.

Експорт цього виду круп був незначний – 1100 тонн, за імпорту 22 000 тонн. «Традиційно великі обсяги гречки постачалися до України з Росії, проте з кожним роком обсяги поступово зменшувалися і у 2021 році склали 12 000 тонн. Ще одним великим експортером є Казахстан, який також давно представлений на нашому ринку», – каже Литвин.

У «Сільпо» додають, що вже багато років для вирішення потреб українського ринку гречана крупа імпортувалася з Казахстану: «з початком війни логістичні ланцюжки обірвалися і сьогодні частка імпорту гречки близька до нуля. Але ми активно працюємо над відновленням».

На відсутність гречки на полицях магазинів вплинув і підвищений попит як до війни, на тлі заяв про її швидкий початок, так і після початку. «Практично кожна сім'я робила запас гречки не на один місяць. Це призвело до стрімкого зростання ціни та зміни обсягів продажу, коли за місяць викупили обсяги 3-4 місяців (після чого попит почав знижуватися)», – вважає Світлана Литвин.

За даними Мінагрополітики, станом на 26 травня вже засіяно 57 700 га гречки – це 70% посівних площ 2021 року. Посівна ще триває і це не фінальні цифри, темпи сівби цього року вищі за минулорічні.

Ціни зі збиранням нового врожаю, найімовірніше, стануть нижчими, прогнозує Володимир Рубан із Терра. «На ринок прийдуть виробники та торговці, які створять конкуренцію, що дозволить дещо зменшити ринкову ціну на кілька місяців», – каже він.

Раніше стало відомо, що на час дії воєнного стану в Україні обмежено експорт гречки, жита та вівса.