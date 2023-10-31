«Укрпошта» вперше за два роки підвищила тарифи на передплату

Послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа становитиме 15,00 грн

«Укрпошта» підвищила тарифи на передплату друкованих видань – газет та журналів на 2024 рік. Вони почнуть діяти від завтра, 1 листопада. Про це повідомляє пресслужба оператора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що передплата проводиться за новими тарифами, затвердженими Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. «Укрпошта» їх змінює вперше за останні два роки.

Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей. На загальнодержавні друковані медіа – до 20 грудня, а на місцеві – до 26 грудня 2023 року. Доставка газет і журналів у звільнених населених пунктах відновлюється за умови, якщо це безпечно для клієнтів та працівників «Укрпошти».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оформити передплату можна онлайн, а також у поштових відділеннях та через листонош. Серед тих, хто оформить передплату на суму від 100 грн не менш як на шість місяців, розігруватимуться призи.

Таким чином, послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ).

«Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати», – кажуть в «Укрпошті».

Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве. Доставка одного примірника становитиме: для загальнодержавних медіа – 5,00 грн; для місцевих медіа – 4,00 грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у серпні «Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу.