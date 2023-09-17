«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»

У розпорядженні «Главкома» опинився масив звернень клієнтів «Укрпошти» на «гарячу лінію» Національної спілки журналістів

Значна частина українців б’є на сполох через зникнення звичних послуг «Укрпошти» або суттєве погіршення їхньої якості. Зокрема, у багатьох селах «Укрпошта» лишається єдиним місточком до «великої землі», а листоноші є людьми, яким довіряють цінне – гроші (пенсії та сплату комірного). Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Трагедія «Укрпошти». Уся країна просить «повернути листоношу Галину!».

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У розпорядженні «Главкома» опинився весь масив звернень клієнтів «Укрпошти» на «гарячу лінію» Національної спілки журналістів. Вона була відкрита для збору інформації щодо проблем з поштовою доставкою преси. Не особливо стримуючись у виразах, люди розповідають і про те, що думають про прогресивну реформу, яку затіяло керівництво державної пошти, і про нього персонально. Загалом таких скарг тільки на одну «гарячу лінію» за період з кінця липня до початку вересня надійшла майже тисяча. Стосуються вони переважно неналежної доставки газет, але не тільки.

с.Тудорковичі, Червоноградський район, Львівська область

У п’яти селах, які обслуговували дві листоноші, хочуть лишити одну людину і посадити її у відділенні, «за комп’ютер». Я вас дуже прошу, допоможіть повернути листоношу Галину! Сьогодні війна. Як так можна?! У селах багато пенсіонерів, самі вони не дістануться до відділення. Раніше листоноші брали товар у магазині, возили нам, пенсію приносили. Вони за власні кошти зробили у відділенні ремонт, купили техніку. Бо ж людям там працювати, створили собі затишні умови. А їх скоротили...

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м.Тростянець, Сумська область

Я передплатив на рік газети «Тиждень» і «Новини Тростянеччини». Від четверга газет немає. Сьогодні понеділок. Прийшов на пошту, питаю – де мої газети? А вони на кучі! Начальниця сидить каву п’є з тортиком. Каже – нема кому носить. Так хай носить сама! Вони за доставку з нас беруть – хай носять!

с. Дихтинець, Вижницький район, Чернівецька область

Гірська місцевість, Карпати. Скоротили чотири листоноші, лишили одну. Радіус обслуговування – 12 км. Але ж місцевість гориста, одна листоноша не в змозі вчасно приносити ані листи, ані газети, ані пенсії. Листонош, які й так отримували по 2500 грн, змусили написати заяви «За згодою сторін». Людині прийшов лист їхати «на групу» (інвалідність), а листоноша вчасно не принесла повідомлення – людина пропустила свою чергу. В горах немає інтернету, єдиний зв’язок – контакт із листоношею. І того людей позбавили! Під час війни, коли усі що можемо робимо для перемоги. Це жах!

с. Забужжя, Червоноградський район, Львівська область

Моя сусідка зламала ногу. Вона виписує газету – їй не приносять. Інша сусідка каже – не виписуватиме на ІІ півріччя, бо не хоче і не може ходити на пошту. Я – одинока, виписую пресу (на рік виписала кросворди, щоб коротати час) і не знаю, коли я її отримаю. Той начальник «Укрпошти», б#@.., отримує мільйон, а нещасна листоноша і 4 тис. не отримує. І на пів ставки не можна знайти грошей, щоб лишити листонош? До чого доводять те село! Війна, копійки на воїнів збираємо, а вони вже не знають, що ще вигадати, щоб той народ задушити!

м. Нововолинськ, Волинська область

На весь під’їзд ми одні виписуємо. Нам цікава газета, бо там і програма (чоловік футбол любить), і поради, і про газ, світло роз’яснення, і кросворди... Та й ту не приносять, постійно дзвонимо, шукаємо... Листоноша нова каже: «Нам спершу пенсії треба рознести, а не ваші газети». Але ж ми ж платимо за доставку, А вона (листоноша) собі до сумочки вкине, носить її тиждень, потім приносить «як у собаки із зубів витягла». Вже просили номер телефона керівництва: кажуть, ми не маємо телефона, шукайте собі в Інтернеті.

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с. Поліське, Ізяславський р-н, Хмельницька обл.

Минулого року виписував «Сільські вісті». Зараз на пошті кажуть, що вона не доходить до них, тому мені носять іншу газету. Але я не хочу цю, а хочу «Сільські вісті». Навіть ходжу забираю сам, бо по селу пошта не носить. Прошу повернути мені «Сільські вісті».

с. Городниця, Коломийський район, ІФ область

Хто придумав отаке з «Укрпоштою»? Яка його зарплата і як йому подзвонити? У нас в селі є своя поштарка, яка живе біля пошти, вона людям носила, усе було добре. Газети повиписували, їх нема кому приносити! Ми, пенсіонери, усі хворі! Нащо мені виписувати газети, коли їх нема?

с. Вікторівка, Обухівський район, Київська область

Коли були місцеві поштарі – проблем не було. Після реформи (об’єднання районів), пересувні поштові відділення – поштові оператори мінялись, як перчатки. Після того, як прийшла Світлана, ми народилися на світ! Вона продавала товар, ми на пошту йшли, як на свято. Вона дуже недовго попрацювала, її забрали на Богуслав. Ми зібрали 80 підписів Смілянському, щоб її повернули назад. Нам відповіли, що це «производственная необходимость», що усе у нас буде добре. Смілянський нам не допоміг.

с. Соколівка, Косівський район, Івано-Франківська область

Раніше листоноша носила газети по прізвищах, а тепер до магазину завезли газети – розібрали, хто яку хотів. Тут зібралося нас багато – старі, негодні в село йти по газети. Такого ніколи не було бардаку! За світло квитанцій немає, за той місяць не платили. Просимо – щось робіть для людей старих! Я не така ходяча – до церкви сусід везе, коли вільний. А газету ж прочитаєш, та помолишся за загиблих... Як нам тепер бути?

с. Байрак, Роменський район, Сумська область

Приїжджає машина, газети привозять раз на два тижні, люди відмовляються від передплати! «Укрпошта – сама дебільна організація»!

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с. Отроків, Новоушицький район, Хмельницька область

Був листоноша – усе приносив вчасно: і газети, і квитанції, і пенсії. Зараз пересувне відділення – треба йти за 1,5 км по газети, квитанції. Хтось прийшов – забрав мою газету, не передав. Той Смілянський – бандит, так йому і передайте! Він ворог українського народу! Має зарплату півтора мільйона, а листоноші за 2 тис. грн працюють і тих скорочує. Нащо мені ті газети на тиждень пізніше? За усі послуги поштові ретельно беруть, а послуг немає. Ніхто з людей не задоволений тими реформами. Ми хочемо знати, що у світі робиться, що в Україні, в області. А Смілянський – колаборант! Діти і внуки наші воюють, а ми не маємо газет, не отримуємо вчасно інформацію.

с. Ріпенці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницької області

Платіжки за світло і газ – вимагають платити до 20-го, але ж я отримую квитанції 25-го. А потім нараховують борги! Відколи поштарки немає, возять централізовано. То ми тепер отримуємо газети «Край Кам’янецький» раз на місяць – коли пенсії привозять, то й газету привезли. Я отримав за 13 липня і тепер за 3 серпня! Нащо ж мені такі послуги треба? Ми ж в газетах читаємо про людей, по телевізору про наших земляків не покажуть...

м. Чорноморськ, Одеська область

При оплаті комунальних послуг двічі було таке, що не туди надіслали гроші. Аж допоки не поскаржився на Урядову гарячу лінію – кошти повернули. Тепер от написав скаргу на ім’я Смілянського, замовним листом надіслав – начебто десь застрягло. Досі шукають!

с. Зеленьки, Обухівський район, Київська область

Велика проблема із квитанціями за світло і газ! Вони приходять на пошту і лежать там «мертвим грузом», а нам їх не приносять. Але якщо людина квитанцію не отримала – а телефони у нас кнопочні, інтернету немає, – то ми своєчасно не можемо розраховуватись! Раніше платили через відділення «Укрпошти», а через таке нерозумне скорочення відділень та листонош страждатиме і уся енергосистема країни. Оцей директор «Укрпошти» (нерозумний) зробив ще до війни пересувні поштові відділення, але вони себе не виправдовують – приїжджають, людей не знають, газети тюками кидають десь у магазині та й поїхали!

с. Трач, Коломийський район, Івано-Франківська область

Листонош скоротили, села дуже віддалені між собою. Лишили одну начальницю, а та не схотіла такий обсяг роботи тягти. Її зняли, тепер у нас взагалі нікого немає! Нас перевели у Коломию пенсію отримувати у Приватбанк, дала 300 грн, щоб мене повезли туди оформити. Як я маю получати ті гроші, бо я у тому не розумію? Половину ж провозиш тієї пенсії, аби хто звозив до Коломиї зняти.

с. Стебні, Верховинський район, Івано-Франківська область

Місцеві жителі переважно люди похилого віку. Як піде хтось до церкви, то газети хтось винесе. Третій тиждень газет не бачимо!

смт Закупне, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Є начальник поштового відділення і одна листоноша на усе село. Пенсії, листи, газети, квитанції, платежі – усе розносить. Але ж подивіться, у яких умовах наша пошта: стеля упала, пошта розкрита – увесь товар мочиться! Кажуть ремонтувати своїми коштами! До кого звернутись? Селищна рада не береться, кажуть, що то не їхнє.

с. Потоки, Жмеринський район, Вінницька область

Пересувна «Укрпошта» зупиняється за три хати від будинку жінки, проте газету принести їй не хочуть, вона ходить сама. У суботу бус не приїхав та взагалі періодично змінює час та день приїзду. Якщо встигнеш прийти на цей час, то отримаєш газету, якщо ні – то не отримаєш. Газет вони не залишають, аргументуючи тим, що їх можуть вкрасти. У місті газету можна купити в кіоску, а у селі де це зробити? Поверніть листонош!

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с. Стара Гута, Хмельницький район, Хмельницька область

Газету привозять через тиждень після виходу газети. Працівники пересувного відділення поводяться агресивно, б'ються зонтиком. Субсидію моєї мами виплатили чужим людям. Немає доставки товарів навіть першої необхідності, хоч раніше привозили.

с. Довгоградковка, Одеський район, Одеська область

Пенсію та платіжки не носять. Через це ми не можемо платити вчасно за комунальні послуги. Треба приходити самому все брати на відділенні. Все скопом в одному ящику, я не зміг сьогодні знайти свої квитанції на пошті.

м. Хмельницький

Водій (фото, номер надіслала), який був на зміні 25 серпня у місті Хмельницький – хам! Завдяки йому враження про роботу «Укрпошти» жахливе. Якщо він приїхав по пошту, то значить всі розійшлися, чекають і слухають його крики про те, що йому не дали місця для паркування, бо це ж він приїхав. Не думаю, що оператор відділення має залишити клієнта і бігти до нього. Роздайся море – гі..о пливе.

м. Вінниця

Оператор відділення довів жінку-інваліда першої групи на візку до тиску. Жінка хотіла надіслати листа, але оператор не хотіла прийняти лист, бо жінка записала на початку не прізвище, а потім ініціали, а навпаки. Оператор відмовилася прийняти конверт, швирнула і сказала, що треба купити новий. А потім викликала слідчо-оперативну групу.

м. Остріг, Рівненська область

Люди хочуть читати газети, але їх відмовляють, бо не хочуть носити газети. Так в одному селі сказали виписувати газету, яка виходить раз на місяць, а не раз на тиждень, бо ніхто не буде носити газету кожного тижня. Так і сказали: «Нема кому носить, гроші на вітер викидаєте».

с. Марківці, Хмельницька область

Не дали пенсії. Сказали, що не вистачило грошей. Сказали, що дадуть наступного місяця за два. Але чи це так буде?

м. Харків

Я отримала пенсію на пошті, бо додому не приносять, немає людей у них. Отримала 4 тис. грн. З них 2 тис. грн відклала до сумки, а ще 2 тис. подала у касу за комунальні послуги. Касир на пошті взяла гроші, дала правильно решту. Потім вдома я кожний чек прикріпила до квитанції. Коли дійшла до квитанції за електрику, то побачила, що є різниця між оплатою та тим, що у квитанції. Я пішла назад на пошту. Вийшло так, що касир внесла за комуналку лише частину суми, а іншу частину привласнила собі. Вона почала мене ображати, називати недобрими словами.

м. Одеса

Почала з початком війни користуватися послугами «Укрпошти», відправляю свої закрутки з села Рудня-Городище до Одеси, де мешкаю. Минулого року не було проблем, а починаючи з 2023 року почали бити посилки. В останній посилці було 12 півлітрових баночок трускавкового варення та багато лікувальних трав. На посилці було з обох сторін наклеєно «Обережно, скло!». Але усе зіпсувалося – трави, які сушила собі на зиму, залило варенням. І не тільки моя посилка приходить побитою. Зверталася зі скаргами на «Укрпошту», а відповіді ніякої. Охорона не пустила навіть до секретаря, щоб залишити заяву. Прикро, що ми у своїй країні ніхто, просто бидло.

м. Марганець, Дніпропетровська область

Пенсіонер більше на городі, а Інтернет – це не для всіх. Хтось вивчить той Інтернет, а хтось – ні. Навіть якщо вимкнуть світло, то газету wзавжди можна почитати. Наші листоноші – і як психологи, і як соцпрацівники, своїх усіх знають. А що той Смілянський робить? Він знищує пошту! Люди просять щось змінити, але не просить його (Смілянського) треба, а виганяти у три шиї!

За словами депутатки Шаргородської міської ради Винницької області та членкині Національної спілки журналістів України Інни Фрадкіної, «Укрпошті» не вигідно тримати в селах поштарів, адже людей стало менше, а відстань між селами не зменшилась.

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«На сьогодні «Укрпошта» – це акціонерне товариство, яке робить лише те, що йому вигідно. Посилки, листи – то одне, а от пенсії і газети пошті їй вже невигідно розносити. Для того, щоб то робити, пошта підписує угоди і отримує за ті послуги додаткову плату. Але через те, що зменшилась кількість людей, які отримують пенсії чи газети (їх передплачують переважно старенькі люди) через поштарів, – різко зменшились й доходи «Укрпошти» – пояснила Фрадкіна.

Нагадаємо, у Національній спілці журналістів України закликають не відмовлятися від існуючого урядового регулювання тарифів на доставку української преси, адже доступна вартість друкованих ЗМІ є особливо важливою в умовах війни.

До слова, раніше журналісти поскаржились президенту на проблему друкованих медіа.