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«Укрпошта» презентувала нову марку, присвячену військовій нагороді (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрпошта» презентувала нову марку, присвячену військовій нагороді (фото)
Вартість аркушу 90 грн
фото: Ігор Смілянський/Telegram

Тираж нового поштового блоку становить 450 000 марок

«Укрпошта» сьогодні, 26 жовтня, ввела в обіг першу марку, присвячену військовій нагороді – «Хрест бойових заслуг». Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram.

«За часи повномасштабної війни, тисячі наших військових були нагороджені чисельними нагородами. Звісно, головне з них не медалі та ордена, а наша їм вдячність за подвиги та можливість жити в незалежній, хай неідеальній, але вільній Україні», - написав Смілянський.

«Укрпошта» презентувала нову марку, присвячену військовій нагороді (фото) фото 1

Зазначається, що тираж нового поштового блоку становить 450 000 марок. Кількість марок в аркуші – шість. Вартість аркушу 90 грн. 

Хрест бойових заслуг – це відзнака президента України, яка вручається людям, що в умовах надзвичайної небезпеки, роблять героїчні вчинки чи мають значні успіхи в управлінні військами. Так, відзнакою нагороджені Валерій Залужний, Дарія Мазуренко, Олександр Сирський, Кирило Буданов та Дмитро Коцюбайло (посмертно).

Раніше повідомлялося, що українці з 29 вересня у відділеннях «Укрпошти» зможуть придбати нову марку «Зброя перемоги. Світ з Україною». 

Теги: зброя Укрпошта Ігор Смілянський

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