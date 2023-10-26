«Укрпошта» презентувала нову марку, присвячену військовій нагороді (фото)

Тираж нового поштового блоку становить 450 000 марок

«Укрпошта» сьогодні, 26 жовтня, ввела в обіг першу марку, присвячену військовій нагороді – «Хрест бойових заслуг». Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram.

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«За часи повномасштабної війни, тисячі наших військових були нагороджені чисельними нагородами. Звісно, головне з них не медалі та ордена, а наша їм вдячність за подвиги та можливість жити в незалежній, хай неідеальній, але вільній Україні», - написав Смілянський.

Зазначається, що тираж нового поштового блоку становить 450 000 марок. Кількість марок в аркуші – шість. Вартість аркушу 90 грн.

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Хрест бойових заслуг – це відзнака президента України, яка вручається людям, що в умовах надзвичайної небезпеки, роблять героїчні вчинки чи мають значні успіхи в управлінні військами. Так, відзнакою нагороджені Валерій Залужний, Дарія Мазуренко, Олександр Сирський, Кирило Буданов та Дмитро Коцюбайло (посмертно).

Раніше повідомлялося, що українці з 29 вересня у відділеннях «Укрпошти» зможуть придбати нову марку «Зброя перемоги. Світ з Україною».