«Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу: як отримати переказ

«Укрпошта» надала покрокову інструкцію для отримання коштів за кордоном

Українці, які раніше отримували пенсії та соціальні виплати через «Укрпошту», зможуть отримати свої гроші за кордоном. Зараз проект охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

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«Укрпошта» надає покрокову інструкцію для отримання коштів за кордоном:

Подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Є два можливі варіанти:

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онлайн, зазначити всі необхідні дані;

заповнити у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт з приміткою "пенсія переказом" й надіслати на адресу: АТ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC «Ukrposhta», str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред’явивши документ, що посвідчує особу.

Міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява. Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у Польщі – в злотих – «Главком»).

Нагадаємо, з 12 серпня Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень із метою збереження стійкості валютного ринку. Одночасно ці заходи спрямовані на підтримку соціальних ініціатив та захист громадян.

До слова, в серпні певні категорії українських пенсіонерів отримають одноразову доплату до Дня незалежності України. Грошова надбавка передбачена для ветеранів війни й жертв нацистських переслідувань. Ці виплати зазвичай присвячувалися Дню перемоги та виплачувались у травні, але цього року Кабмін ухвалив рішення перенести виплату на серпень. Крім того, доплати у серпні отримають ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих.