Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки
Гроші, отримані від продажу марки, підуть на дрони
фото: «Укрпошта»

Поштовий набір «Зброя перемоги. Світ з Україною» коштує 166 грн

Українці з 29 вересня у відділеннях «Укрпошти» зможуть придбати нову марку «Зброя перемоги. Світ з Україною». Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Новий благодійний поштовий блок (збираємо на дрони), на який ми відкриваємо передзамовлення сьогодні, включає зображення культових Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Назви, які відтепер знайомі усім. Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо всі знають, як ця техніка показує себе в бою», – написав він. 

«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки фото 1
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки фото 2
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки фото 3

Поштовий набір «Зброя перемоги. Світ з Україною» коштує 166 грн, він включає: 

  • блок марок «Зброя перемоги. Світ з Україною»;
  • картку «Зброя перемоги. Світ з Україною»;
  • конверт «Зброя перемоги. Світ з Україною».

Смілянський додав, що «ракетна серія» марок із зображенням Atacms, Storm Shadow, Taurus тощо обов’язково буде, але трохи згодом. 

Нагадаємо, 28 серпня «Укрпошта» оголосила про випуск марки «Вічна Памʼять» до Дня пам’яті захисників України.

Теги: Укрпошта війна перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марка створена українською художницею Зінаїдою Кубар у співпраці з командою «Укрпошти»
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки до Дня Незалежності (фото)
18 серпня, 09:27
Найімовірніше, що поштові нововведення розпочнуть працювати у вересні
Українці отримають право друкувати марки вдома
11 серпня, 12:35
На марках зображені храми Києва, театр Маріуполя, площа у Львові та Одеський порт
Італія представила чотири марки на підтримку українців (фото)
29 липня, 03:01

Суспільство

«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки
На окупованій Херсонщині пенсіонерка врятувала трьох поранених бійців ЗСУ (відео)
На окупованій Херсонщині пенсіонерка врятувала трьох поранених бійців ЗСУ (відео)
Загинув під час 100-го бойового вильоту. Згадаймо Героя України Олександра Кукурбу
Загинув під час 100-го бойового вильоту. Згадаймо Героя України Олександра Кукурбу
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 25 вересня
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 25 вересня
Німеччина розвінчала російський фейк про танк Leopard і «німецьких найманців»
Німеччина розвінчала російський фейк про танк Leopard і «німецьких найманців»
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Землю накрила потужна магнітна буря: як уберегтися
27K
Ракетний удар по Одесі: зруйновано морський вокзал (фото, відео)
16K
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
15K
Фінський телеканал показав архівні відео із Путіним на відпочинку
7908
Диверсанти знищили військову техніку окупантів у Московській та Калузькій областях – розвідка
6523
В Одесі пролунали потужні вибухи

Новини

Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту