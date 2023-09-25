«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки

Поштовий набір «Зброя перемоги. Світ з Україною» коштує 166 грн

Українці з 29 вересня у відділеннях «Укрпошти» зможуть придбати нову марку «Зброя перемоги. Світ з Україною». Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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«Новий благодійний поштовий блок (збираємо на дрони), на який ми відкриваємо передзамовлення сьогодні, включає зображення культових Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Назви, які відтепер знайомі усім. Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо всі знають, як ця техніка показує себе в бою», – написав він.

Поштовий набір «Зброя перемоги. Світ з Україною» коштує 166 грн, він включає:

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блок марок «Зброя перемоги. Світ з Україною»;

картку «Зброя перемоги. Світ з Україною»;

конверт «Зброя перемоги. Світ з Україною».

Смілянський додав, що «ракетна серія» марок із зображенням Atacms, Storm Shadow, Taurus тощо обов’язково буде, але трохи згодом.

Нагадаємо, 28 серпня «Укрпошта» оголосила про випуск марки «Вічна Памʼять» до Дня пам’яті захисників України.