За які доларові купюри банки можуть брати комісію: роз’яснення НБУ

Банки та обмінні пункти зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які «не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення»

Прийняті на інкасо банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну та отримання придатних до обігу банкнот

Українські банки можуть стягувати додаткову комісію за приймання іноземних банкнот, які мають значні пошкодження або вилучені іноземною державою з обігу. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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У Нацбанку зазначили, що прийняті на інкасо банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну та отримання придатних до обігу банкнот. Банки та обмінні пункти зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які «не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення». Зокрема, не може бути жодних обмежень щодо доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше.

«НБУ проведе з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорить з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання та надасть відповідні роз’яснення», – йдеться в повідомленні.

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Також НБУ роз'яснив, які купюри мають признаки зношення чи пошкодження. Відтак, додаткова комісія може братися при прийомі банкнот, що набули під час обігу одну або кілька ознак:

розірвані (розрізані) на частини;

із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

мають явні друкарські недоліки.

До ознак незначного зношення, за які банк не стягує комісію належать:

локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості;

відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм2;

плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна;

надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний;

отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук, діаметром не більше 1 мм кожний.

Нагадаємо, нещодавно Рада ухвалила закон, згідно з яким покупки в інтернеті здійснюватимуться за новими правилами.