Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Через підрив ГЕС може виникнути смертельне захворювання. Держспоживслужба звернулась до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Через підрив ГЕС може виникнути смертельне захворювання. Держспоживслужба звернулась до українців
Каховське водосховище після підриву ГЕС
фото: Eugene Vic

Громадян закликають найближчим часом утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби

У результаті руйнації Каховської ГЕС спостерігається загибель риби у великих обсягах, переробка та споживання якої може спричинити виникнення харчових отруєнь, зокрема ботулізму – дуже небезпечного і в багатьох випадках смертельного захворювання. Про це повідомляє Держспоживслужба.

«Рекомендуємо найближчим часом утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби, не тільки в Херсонській області, а і в інших постраждалих регіонах. Не наражайтеся на небезпеку, адже жоден із способів приготування не зробить її безпечною для вас», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таку рибу неможливо вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена). Вона може містити збудників інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму, паразитів та небезпечні хімічні речовини.

У службі закликають дотримуватися таких рекомендацій:

  • не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю;
    купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;
  • бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю;
  • не вживайте консерви при найменшій підозрі на її недоброякісність, а саме не використовувати продукцію з бомбажних (здутих) банок.

У випадку появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря.

«Реалізація живої риби має проводитись виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а саме: кожна партія риби живої має надходити на ринки з товаро-транспортними накладними та супровідними ветеринарними документами, після чого проводиться її ветеринарно-санітарна експертиза в лабораторії на ринку та видаються експертні висновки», – додали фахівці.

Раніше повідомлялося, що після підриву Каховській ГЕС, у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігається мор риби.

Теги: Каховська ГЕС риба хвороба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
Голова «Укргідроенерго» розповів, як теракт на Каховській ГЕС вплине на енергосистему України
Сьогодні, 13:24
На дні Каховського водосховища знайшли багато артефактів різних епох
Що знаходять жителі Нікопольщини на дні Каховського водосховища (цікаві фото)
Сьогодні, 13:14
Надходить інформація про загиблих на окупованій території на лівому березі
Підрив Каховської ГЕС: влада повідомила, скільки людей загинуло і зникло безвісти
Сьогодні, 13:09

Здоров'я

Через підрив ГЕС може виникнути смертельне захворювання. Держспоживслужба звернулась до українців
Через підрив ГЕС може виникнути смертельне захворювання. Держспоживслужба звернулась до українців
Підрив Каховської ГЕС: МОЗ оцінило епідемічну ситуацію
Підрив Каховської ГЕС: МОЗ оцінило епідемічну ситуацію
Які види спорту найбільше продовжують життя: дослідження вчених (інфографіка)
Які види спорту найбільше продовжують життя: дослідження вчених (інфографіка)
МОЗ повідомило, ризики яких інфекцій несе підтоплення
МОЗ повідомило, ризики яких інфекцій несе підтоплення
Катастрофа на Херсонщині. МОЗ попереджає про небезпеку для здоров'я
Катастрофа на Херсонщині. МОЗ попереджає про небезпеку для здоров'я
Які щоденні звички псують здоров'я серця: роз'яснення кардіологині
Які щоденні звички псують здоров'я серця: роз'яснення кардіологині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
45K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
30K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
24K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
18K
Тривога тривала 20 хвилин: небезпека була через зліт винищувача з «Кинджалами»
13K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту