Через підрив ГЕС може виникнути смертельне захворювання. Держспоживслужба звернулась до українців

Громадян закликають найближчим часом утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби

У результаті руйнації Каховської ГЕС спостерігається загибель риби у великих обсягах, переробка та споживання якої може спричинити виникнення харчових отруєнь, зокрема ботулізму – дуже небезпечного і в багатьох випадках смертельного захворювання. Про це повідомляє Держспоживслужба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рекомендуємо найближчим часом утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби, не тільки в Херсонській області, а і в інших постраждалих регіонах. Не наражайтеся на небезпеку, адже жоден із способів приготування не зробить її безпечною для вас», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таку рибу неможливо вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена). Вона може містити збудників інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму, паразитів та небезпечні хімічні речовини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У службі закликають дотримуватися таких рекомендацій:

не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю;

купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;

купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності; бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю;

не вживайте консерви при найменшій підозрі на її недоброякісність, а саме не використовувати продукцію з бомбажних (здутих) банок.

У випадку появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря.

«Реалізація живої риби має проводитись виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а саме: кожна партія риби живої має надходити на ринки з товаро-транспортними накладними та супровідними ветеринарними документами, після чого проводиться її ветеринарно-санітарна експертиза в лабораторії на ринку та видаються експертні висновки», – додали фахівці.

Раніше повідомлялося, що після підриву Каховській ГЕС, у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігається мор риби.