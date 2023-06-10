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У Туреччині правоохоронці вилучили рекордну суму фальшивих доларів

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Туреччині правоохоронці вилучили рекордну суму фальшивих доларів
Фальшиві долари планували вивезти до країн Африки
фото: NTV

У Стамбулі було вилучено мільярд фальшивих доларів

Під час операції, організованої командуванням жандармерії провінції Стамбул, було вилучено 1 мільярд доларів, якій планували вивезти фальшиві долари до країн Африки. Про це повідомляє NTV.

Підрозділи командуванням жандармерії провінції Стамбул були проінформовані про те, що мережа, в якій більшість іноземні громадяни, готується друкувати фальшиві долари для африканських країн.

Серед підозрюваних, яких було затримано під час завантаження фальшивої валюти на складі, три громадяни Швеції, по одному - Великобританії та Гани.

Вказується, що під час обшуків на складі було вилучено 10 мільйонів штук фальшивих грошей номіналом 100 доларів на загальну суму 1 мільярд доларів, розміщених у вантажних ящиках для вивезення в країни Африки.

Зазначається, що це найбільша кількість фальшивих грошей, яка була вилучена за один раз упродовж усієї історії сучасної Туреччини.

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У Туреччині правоохоронці вилучили рекордну суму фальшивих доларів фото 2
У Туреччині правоохоронці вилучили рекордну суму фальшивих доларів фото 3

Раніше повідомлялося, що Ердоган знайшов метод заткнути дірку в бюджеті Туреччини після виборів.

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Теги: історія гроші Стамбул

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