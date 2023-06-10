У Туреччині правоохоронці вилучили рекордну суму фальшивих доларів
У Стамбулі було вилучено мільярд фальшивих доларів
Під час операції, організованої командуванням жандармерії провінції Стамбул, було вилучено 1 мільярд доларів, якій планували вивезти фальшиві долари до країн Африки. Про це повідомляє NTV.
Підрозділи командуванням жандармерії провінції Стамбул були проінформовані про те, що мережа, в якій більшість іноземні громадяни, готується друкувати фальшиві долари для африканських країн.
Серед підозрюваних, яких було затримано під час завантаження фальшивої валюти на складі, три громадяни Швеції, по одному - Великобританії та Гани.
Вказується, що під час обшуків на складі було вилучено 10 мільйонів штук фальшивих грошей номіналом 100 доларів на загальну суму 1 мільярд доларів, розміщених у вантажних ящиках для вивезення в країни Африки.
Зазначається, що це найбільша кількість фальшивих грошей, яка була вилучена за один раз упродовж усієї історії сучасної Туреччини.
Раніше повідомлялося, що Ердоган знайшов метод заткнути дірку в бюджеті Туреччини після виборів.
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