«Приватбанк» перестав приймати долар та євро у своїх терміналах

Проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри

«Приватбанк» був єдиним банком, в термінал якого можна було внести іноземну валюту

З 29 травня «Приватбанк» зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Про це передає Мінфін.

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«Наразі відсутня можливість провести операції валютообміну, поповнення валютних карток, валютних депозитів, погашення валютних кредитів у терміналі самообслуговування. Для проведення операцій клієнти можуть звернутися до каси відділення банку», – йдеться в повідомленні.

Досі «Приватбанк» був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу. У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше, як і причин, через які її перестали надавати.

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Однак, як пояснили «Мінфіну» фахівці, проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

«Ми такий функціонал у своїх кіосках запустили 2020 року і за два місяці закрили. Причина – старі купюри. На жаль, крім як на інкасо подіти їх нікуди. Результат: два місяці подивилися, що з ринку збираємо і закрили цей сервіс», – пояснив проблему член правління «Ощадбанку» (відповідальний за роздрібний бізнес) Антон Тютюн.

Нагадаємо, минулого року «Приватбанк» збільшив ліміт на зняття готівки.