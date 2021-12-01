Адвокатка стверджує, що фейки про справу «Роттердам+» розповсюджуються для тиску на ВАКС

Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину

Адвокатка Одинець звинуватила активіста Шабуніна в маніпуляціях

Маніпуляції і фейки про справу «Роттердам+» розповсюджуються цілеспрямовано для тиску на суддів Вищого антикорупційного суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката у справі Ірини Одинець.

«Напередодні чергового суду у справі «Роттердам+», псевдоборець з корупцією Віталій Шабунін опублікував свій «ґрунтовний аналіз», чому справа має право на життя, хто винен та що робити. Проте в наведених ним фактах дуже багато маніпуляцій, якщо не свідомої брехні (але ж він антикорупціонер та не може брехати). Тому, назвемо це маніпуляціями та спробуємо повернути очільника «ЦПК» до реальності», – заявила адвокат, розцінивши це як спробу тиску на суд.

Одинець наголосила, що при цьому активісти навіть не є заявником у цій справі.

«НАБУ відмовилось розпочати розслідування за заявою ГО «ЦПК». При цьому, ГО «ЦПК» навіть не оскаржувало таку відмову», – додала Одинець.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи «Роттердам+» Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

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