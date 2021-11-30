Організатор «путчу 1 грудня» озвучив основну ціль кампанії проти Зеленського

Гудименко: «Якщо Зеленський між Україною і Єрмаком обирає Єрмака, вочевидь такому президенту не місце на посаді»

Гудименко: Опоненти президента виступають за дострокові парламентські вибори

Опоненти президента Володимира Зеленського спільно з іншими опозиційними силами налаштовані вести безстрокову кампанію, яка у підсумку має призвести до перезапуску парламенту та імпічменту голови держави. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Юрій Гудименко, один із лідерів партії «Демократична сокира».

«Зараз ми спільно з іншими опозиційними силами готові до безстрокової кампанії проти президента Зеленського. На мою думку, вона вимагатиме перезапуску парламенту, оскільки монобільшість у жодному разі не проголосить імпічмент. У підсумку наша кампанія має призвести до того, що президент Зеленський передчасно, але абсолютно законним шляхом втратить свою посаду. Якщо для цього знадобиться якісь дії вулиці, то ми до цього готові», – зазначив Гудименко.

Активіст також заявив, що однією з причин «повстання» проти Зеленського є його відданість голові Офісу президента Андрію Єрмаку, який може бути причетним до зриву операції із затриманням російських спецназівців з російської приватної армії Вагнера, які брали участь у військових діях на Донбасі.

«Зараз ми хочемо об’єднати усе громадянське суспільство і всю проукраїнську політичну опозицію навколо цього питання. Більшість тих людей, з ким ми спілкуємося, погоджуються, що якщо Зеленський між Україною і Єрмаком обирає Єрмака, вочевидь, такому президенту не місце на посаді. Тобто тоді йтиметься уже про перебування Зеленського на посаді.

Водночас ми усі розуміємо, що загроза російських військ на кордоні – реальна, а не вигадана. Війська Російської Федерації готові до повномасштабного вторгнення. Тому у цій ситуації ми муситимемо діяти як хірурги – дуже обережно…», – уточнив Гудименко.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не вбачає жодного негативу у вчинках голови Офісу президента Андрія Єрмака і вважає, що він провів дуже багато важливих спецоперацій.

Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

Раніше однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.

Нагадаємо, в середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».