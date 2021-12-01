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    Прокуратура Грузії розпочала розслідування проти адвоката Саакашвілі

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    На наступному засіданні 23 грудня обвинувачення звернеться з клопотанням видалити Гварамію із зали суду - Прокуратура Грузії розпочала розслідування проти адвоката Саакашвілі
    На наступному засіданні 23 грудня обвинувачення звернеться з клопотанням видалити Гварамію із зали суду
    Фото: wikimedia.org

    Гварамія звернувся до прокурорів з образливими словами, зазначили у прокуратурі Грузії

    Прокуратура Грузії розпочала розслідування проти адвоката третього президента Грузії Михайла Саакашвілі Ніки Гварамії. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті правоохоронного відомства.

    «Під час судового засідання адвокат Ніка Гварамія звернувся до учасників – прокурорів – з образливими словами, які на той момент залишилися поза увагою суду та інших учасників процесу», – зазначають у заяві.

    У ній наголошують, що слідчий відділ прокуратури Тбілісі розпочав розслідування за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу Грузії (образа учасника процесу) після вивчення відеозапису засідання суду.

    На наступному засіданні 23 грудня обвинувачення звернеться з клопотанням видалити Гварамію із зали суду, повідомили у прокуратурі.

    Правоохоронці також звернулися до комісії з етики Колегії адвокатів Грузії дати правову оцінку діям Гварамії та відкрити проти нього дисциплінарне провадження.

    Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).

    Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.

    Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

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    Теги: Михайло Саакашвілі Грузія адвокат розслідування
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    Прокуратура Грузії розпочала розслідування проти адвоката Саакашвілі