Прокуратура Грузії розпочала розслідування проти адвоката Саакашвілі

На наступному засіданні 23 грудня обвинувачення звернеться з клопотанням видалити Гварамію із зали суду

Гварамія звернувся до прокурорів з образливими словами, зазначили у прокуратурі Грузії

Прокуратура Грузії розпочала розслідування проти адвоката третього президента Грузії Михайла Саакашвілі Ніки Гварамії. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті правоохоронного відомства.

«Під час судового засідання адвокат Ніка Гварамія звернувся до учасників – прокурорів – з образливими словами, які на той момент залишилися поза увагою суду та інших учасників процесу», – зазначають у заяві.

У ній наголошують, що слідчий відділ прокуратури Тбілісі розпочав розслідування за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу Грузії (образа учасника процесу) після вивчення відеозапису засідання суду.

На наступному засіданні 23 грудня обвинувачення звернеться з клопотанням видалити Гварамію із зали суду, повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці також звернулися до комісії з етики Колегії адвокатів Грузії дати правову оцінку діям Гварамії та відкрити проти нього дисциплінарне провадження.

Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).

Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.

Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.