ЦПК Шабуніна намагається тиснути на ВАКС в справі «Роттердам+» в інтересах Коломойського – адвокат

Трекке вважає, що формула «Роттердам+» має особливий медійний статус, в тому числі завдяки зусиллям Коломойського

Активісти «Центру протидії корупції» намагаються тиснути на суддів Вищого антикорупційного суду напередодні розгляду апеляції про законність закриття справи «Роттердам+».

Про це повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке в своїй колонці для видання «Главком».

«За день до засідання Шабунін виступив в медіа з черговим закликом до влади «згуртуватися для боротьби з олігархами». Керівник ЦПК по суті пропонує нам ігнорувати поточні рішення САП и ВАКС про закінчення строків розслідування і недостатність доказів обвинувачення. Пан Шабунін добре розуміє, що його заклик до влади щодо боротьби «за Роттердам» має створити певний тиск на суд і, не маючи юридичної сильної позиції, він використовує політичну», – зазначив Трекке.

За словами адвоката, такі дії вчиняються в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, чиї заводи є єдиними скаржниками у справі і єдині в країні вважають себе «потерпілими».

Формула «Роттердам+» має особливий медійний статус, в тому числі завдяки зусиллям олігарха Коломойського. Закриття справи «Роттердам+» оскаржують представники заводів Ігоря Коломойського – Нікопольського заводу феросплавів і Запорізького феросплавного заводу. Ці два заводи єдині на всю країну вважають себе потерпілими від дії формули «Роттердам+» і ніхто інший за 4 роки історії так і не з’явився», – додав адвокат.

Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

Читайте також: