Україна готова отримати транш МВФ – Зеленський

Зеленський каже, що Україна «пройшла реформу Служби безпеки» та інші реформи тривають

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні проведе переговори з главою МВФ Крісталіною Георгієвою.

«Сьогодні о 17:00 у мене телефонний дзвінок з директором-розпорядником МВФ Георгієвою. Сьогодні ми поговоримо, що готово, ще не готове. Ми сьогодні на вирішальній стадії», – сказав президент.

У ході виступу на форумі «Україна 30» він зазначив, що Україна готова отримати новий транш МВФ. оскільки виконала всі зобов'язання.

«Все, що я обіцяв пані Георгієвій, все що нам потрібно для України, всі головні реформи ми почали, вони проголосовані. Земельна реформа, банківська реформа, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія. Так, тільки перше голосування, але тим не менше ми пройшли і реформу Служби безпеки України... Вважаю, що ми готові до отримання траншу», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.

Напередодні у Зеленського спростували можливу відставку голови НБУ Шевченка.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку, зокрема через провал перемовин з МВФ. Про це повідомляє «Економічна правда», посилаючись на джерела в Офісі президента, а також співрозмовників в самому НБУ.

Також про загрозу відставки Кирила Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Нацбанком прокотилася хвиля звільнень. Так, 1 липня Нацбанк залишив третій за добу директор департаменту. Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ.

Напередодні стало відомо, що з Національного банку України звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.