  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна готова отримати транш МВФ – Зеленський

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський сьогодні поведе телефонні переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою - Україна готова отримати транш МВФ – Зеленський
    Володимир Зеленський сьогодні поведе телефонні переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою
    Фото: Офіс президента

    Зеленський каже, що Україна «пройшла реформу Служби безпеки» та інші реформи тривають

    Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні проведе переговори з главою МВФ Крісталіною Георгієвою.

    «Сьогодні о 17:00 у мене телефонний дзвінок з директором-розпорядником МВФ Георгієвою. Сьогодні ми поговоримо, що готово, ще не готове. Ми сьогодні на вирішальній стадії», – сказав президент.

    У ході виступу на форумі «Україна 30» він зазначив, що Україна готова отримати новий транш МВФ. оскільки виконала всі зобов'язання.

    «Все, що я обіцяв пані Георгієвій, все що нам потрібно для України, всі головні реформи ми почали, вони проголосовані. Земельна реформа, банківська реформа, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія. Так, тільки перше голосування, але тим не менше ми пройшли і реформу Служби безпеки України... Вважаю, що ми готові до отримання траншу», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, раніше виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.

    Напередодні у Зеленського спростували можливу відставку голови НБУ Шевченка.

    Раніше повідомлялося, що в Офісі президента Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку, зокрема через провал перемовин з МВФ. Про це повідомляє «Економічна правда», посилаючись на джерела в Офісі президента, а також співрозмовників в самому НБУ.

    Також про загрозу відставки Кирила Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

    Нацбанком прокотилася хвиля звільнень. Так, 1 липня Нацбанк залишив третій за добу директор департаменту. Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ.

    Напередодні стало відомо, що з Національного банку України звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

    Теги: МВФ реформа Національний банк кредит економіка Володимир Зеленський Україна фінанси президент правосуддя Вища рада правосуддя звільнення НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна готова отримати транш МВФ – Зеленський