Бутусов дав оцінку справі, заведеній ДБР проти нього

Бутусов: «Це абсолютно вигадана історія»

Головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов вважає, що оприлюднене відео, на якому він стріляє під час тренувань підрозділів територіальної оборони, не може бути підставою для порушення справи проти нього Державним бюро розслідування. Про це він заявив в інтерв’ю з «Главкому».

«Це абсолютно вигадана історія…Підстав для проведення якогось розслідування стосовно цього відео немає. Я не можу бути навіть фігурантом цієї справи... Просто я наважився поставити питання, на які президент не може дати відповіді. Я 15 місяців казав, що влада бреше, і спецоперація була, і йому довелося визнати це. Президент не хоче відповідати за брехню, тому хоче звинуватити когось іншого, говорити це – погана людина. Звичайно, через це я відчуваю загрозу, і те, що мені зараз погрожує вбивством Арестович, цілком логічно в цій ситуації для них і тих, хто за ними стоїть», – заявив Бутусов.

Журналіст також заявив, що вперше за його професійну діяльність влада відкрито йому погрожує.

«Я багато писав і робив роликів про загибель Георгія Гонгадзе. І я перестав лякатися ще тоді. А зовсім перестав лякатися, коли під час Майдану у нас на сайті був обшук і забрали всю техніку сайту. Був спецпідрозділ МВС, автоматники, всі співробітники стояли біля стінки… За мною було відкрито спостереження СБУ. Я до цього ставлюся, як до частини професії політичного журналіста в Україні, бо це вже було за багатьох президентів. Єдине, що публічно мені ніхто не погрожував. От так, як зараз, прямої фізичної погрози я від влади ще не чув», – зазначив Бутусов.

Раніше журналіст Бутусов назвав державних діячів, які загрожують його життю.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

28 листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрія Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».