Напад на журналістів в Укрексімбанку: фігуранти не визнають провини

Наступне засідання у справі має відбутися 24 грудня

У столичному Голосіївському районному суді у вівторок завершилося підготовче засідання у справі нападу на знімальну групу програми «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода» та UA:Перший).

Обвинувачені у нападі на журналістів «Схем» ексголова правління Укрексімбанку Євген Мецгер, ексдиректор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов, колишній директор департаменту банківської безпеки установи Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки Укрексімбанку Олег Осіпов не визнають своєї провини.

Про це вони заявили після оголошення обвинувального акту прокуроркою. Дії колишнього голови правління банку Євгена Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища»).

Наступне засідання має відбутися 24 грудня, за словами адвоката журналістів, Мецгер оскаржуватиме відновлене відео як доказ.

Дії Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень».

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини.

12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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