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    Если вывоз лома не запретить, металлургам придется повышать стоимость продукции, – эксперт

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    Экспорт металлолома в январе-июле 2021 года составил 334,6 тыс. тонн, что в 20 раз больше, чем поставки за аналогичный период прошлого года - Если вывоз лома не запретить, металлургам придется повышать стоимость продукции, – эксперт
    Экспорт металлолома в январе-июле 2021 года составил 334,6 тыс. тонн, что в 20 раз больше, чем поставки за аналогичный период прошлого года

    «Логика металлургов проста: чем больше лома останется в Украине, тем лучше для отрасли», – Алексей Чижма

    Экспортная пошлина в 58 евро не останавливает экспорт металлолома из страны, и если его временно не запретить, украинские металлурги останутся без сырья, а лом придется импортировать, что тут же скажется на стоимости нашей продукции на мировых рынках. Об этом заявил Алексей Чижма, начальник производства завода «Днепроспецсталь».

    «Мы испытываем дефицит металлолома, как и все остальные предприятия Украины. Это ни для кого не секрет. Ограничительная пошлина никого не останавливает», – рассказал он.

    По его словам, логика металлургов проста: чем больше лома останется в Украине, тем лучше для отрасли и страны.

    «Мы не хотим покупать лом, импортировать его из других стран, лишившись своего сырья. Нам будет гораздо тяжелее конкурировать при таком уровне цены. Мы и так уже вынужденно подняли цены», – поясняет Чижма.

    Поэтому, по его словам, Украина должна бороться за сохранение сырья внутри страны.

    Напомним, экспорт металлолома в январе-июле 2021 года составил 334,6 тыс. тонн, что в 20 раз больше, чем поставки за аналогичный период прошлого года. Народный депутат Муса Магомедов сообщил, что уже в августе-сентябре могут возникнуть первые сбои в работе металлургических предприятий. А начиная с октября, из-за нехватки сырья могут начаться остановки цехов и заводов.

    Ранее МК «Азовсталь» обратился с открытым письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором призвал ввести временный запрет на металлолом. В противном случае предприятия будут вынуждены закрываться, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест и потери бюджетом миллиардов бюджетных поступлений.

    Теги: экономика экспорт промышленность
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    Если вывоз лома не запретить, металлургам придется повышать стоимость продукции, – эксперт