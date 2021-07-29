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    Формула «Роттердам+» економічна обґрунтована в Україні як для вугілля, так і для бензину, – експерт

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    Формула «Роттердам+» економічна обґрунтована в Україні як для вугілля, так і для бензину, – експерт

    За формулою «Роттердам+» в 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля

    Формула імпортного паритету «Роттердам+» є економічно обґрунтованою в Україні як для вугілля так і для нафтопродуктів чи природного газу.

    Про це повідомив економіст Борис Кушнірук в ефірі телеканалу «Прямий».

    «Будь-яка ціна, яка базується на так званому імпортному паритеті – Роттердам+», – якщо йдеться про і вугілля, і нафтопродукти, і газ, – це для мене абсолютно нормальна історія», – зазначив Кушнірук.

    Він наголосив, що така формула застосовується для всіх сировинних товарів, які країна імпортує.

    «Якщо певної продукції сировинної на внутрішньому ринку виробляється менше, то в цьому випадку ціна встановлюється за імпортним паритетом і це абсолютно нормально», – наголосив економіст.

    Нагадаємо, за формулою «Роттердам+» в 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля. В 2017-2020 роках діяла повністю ідентична формула «Амстердам+» для природного газу. З травня 2021 року Кабінет Міністрів запровадив формулу «Роттердам+» для бензину.

    Як повідомлялося, 20 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще в серпні 2020 року. Тоді це рішення також було підтверджено Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

    Теги: нафтопродукти прокуратура вугілля розслідування Роттердам+
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    Формула «Роттердам+» економічна обґрунтована в Україні як для вугілля, так і для бензину, – експерт