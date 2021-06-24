Инвесторы не хотят вкладывать в Украину из-за нарушения обязательств Кабмином, – U.S.-Ukraine Business Council

«Украине нужно быстро разрешить кризис ВИЭ и прийти к какому-то компромиссу», – Уильямс

Иностранные инвесторы в сектор возобновляемой энергетики Украины отказываются вкладывать инвестицию в страну из-за нарушения Кабинетом министров своих обязательств, что привело к проблемам инвесторов в переговорах с кредиторами.

Об этом заявил Морган Уильямс, президент U.S.-Ukraine Business Council (Американо-Украинский деловой совет).

«Как известно, правительство Украины не выполняет контракты и больше года должно частным компаниям более 1 миллиарда долларов. Инвесторы, у которых возникают проблемы с выплатой кредитов, банки и другие инвесторы не хотят вкладывать средства в эту сферу в Украине», – заявил Уильямс.

Он также подчеркнул, что государство должно оперативно разрешить кризис долгов в зеленой энергетике, чтобы вернуть доверие инвесторов и приток иностранных инвестиций в Украину восстановился.

«Украине нужно быстро разрешить этот кризис ВИЭ и прийти к какому-то компромиссу, к каким-то договоренностям и выплатить эти долги», – добавил Уильямс.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.