Из-за операционных проблем «Укрзализныци» теряет вся экономика страны – эксперт

По словам Каленкова, промышленники неоднократно призывали «Укрзализныцю» показать себестоимость перевозки грузов

Из-за операционных проблем в Укрзализныце увеличивается срок оборота вагонов, который, в свою очередь, приводит к повышению тарифов на перевозку. Из-за этого украинская продукция становится неконкурентоспособной на мировых рынках, и в итоге вся экономика страны недополучает прибыль. Об этом рассказал президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Фактически для Укрзализныци основной источник дохода – грузы ГМК. При этом УЗ во второй половине этого года очень сильно нас подводит, потому что увеличивается себестоимость перевозок. На то есть две причины: первая – увеличение оборота вагонов. Один и тот же груз возится медленнее, что приводит к росту себестоимости и к срывам поставок. А второе – это существенное, ничем экономически не обоснованное повышение тарифов», – пояснил он.

По его словам, промышленники неоднократно призывали «Укрзализныцю» показать реальную себестоимость перевозки грузов, но компания так и не показала эти расчеты. Поэтому никто не понимает, какова себестоимость перевозки руды или угля, а соответственно – насколько обоснованы тарифы, которые в последние годы неуклонно растут.

«Именно для наших грузов тарифы возросли фактически более чем в полтора раза. Это приведет к тому, что наша отрасль потеряет конкурентоспособность на мировых рынках, мы продадим меньше и перевезем меньше. И в итоге та же «Укрзализныця» и все государство Украина получит намного меньше. Тут речь идет не о жизнеспособности отрасли, а о жизнеспособности экономики страны», – подытожил Каленков.

Это уже не первый раз, когда «Укрзализныця» обвиняют в серьезном ухудшении операционных показателей. Ранее зампредседателя Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин заявил, что из-за ухудшения оборота вагонов в «Укрзализныце» угольная отрасль несет убытки, а продукция портится на складах. А компания вместо того, чтобы наращивать количество вагонов, предлагает списать старые и еще больше усугубить ситуацию.

Накануне ряд аграрных и промышленных компаний обвинили «Укрзализныцю» в срывах поставок вагонов, вызванных отсутствием локомотивов. Генеральный директор ПСГ «Ковальская» Сергей Пилипенко сообщил, что в ноябре компания остановила на несколько дней почти все производственные мощности из-за того, что «Укрзализныця» не доставляла вовремя сырье. А ГП «Артемсоль» пожаловалось премьер-министру на то, что «Укрзализныця» не поставляет на предприятие вагоны, зато тарифы на перевозки повысила в несколько раз.