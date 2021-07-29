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    Коломойский продолжает попытки манипулировать ВАКС в деле «Роттердам+», – адвокат

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    Коломойский продолжает попытки манипулировать ВАКС в деле «Роттердам+», – адвокат

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет

    Ферросплавные заводы Игоря Коломойского предприняты вторую попытку назначить нужного им судью при рассмотрении их иска по отмене решения прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+». Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль.

    «В настоящее время происходят манипуляции со стороны представителей «Никопольского завода ферросплавов» и «Запорожского ферросплавного завода», которые начались с того, что жалоба представителя была распределена не в следственного судьи Олейник, а на следственного судьи Широкую», – сообщила адвокат.

    После этого адвокаты группы «Приват» начали манипулировать системой отбора судей, пытаясь снять с рассмотрения дела одних судей и назначить других.

    28 июля, по информации адвокатов, юристы Коломойского в нарушение уголовно-процессуального кодекса, пытаются во второй раз заменить судью, которая слушает их иск.

    «Представители заводов уже предпринимали попытки пойти в обход положений нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность судов, и подали идентичные жалобы на закрытие производства с временным промежутком в один месяц с целью манипулирования автоматизированным распределением судебных дел и достижения рассмотрения жалобы судьей, которая предварительно принимала решение, что удовлетворяло интересы этих заводов», – сообщил адвокат Артем Трекке.

    Рассмотрение жалобы заводов Коломойского о замене неугодной им судьи назначено на 30 июля.

    Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
    Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

    Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

    Теги: Игорь Коломойский Специализированная антикоррупционная прокуратура
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    Коломойский продолжает попытки манипулировать ВАКС в деле «Роттердам+», – адвокат