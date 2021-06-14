Слідком Білорусі висунув звинувачення Протасевичу

Романа Протасевича звинувачують за трьома статтями

Опозиційному білоруському журналісту Роману Протасевича, якого затримали під час примусової посадки літака Ryanair, оголосили звинувачення. Про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора.

За словами глави білоруського Слідкому, Протасевича звинувачують в:

організації масових заворушень;

порушенні громадського порядку;

розпалюванні соціальної ворожнечі;

За словами Гора, наразі слідчі надсилають запити до інших країн, аби з’ясувати, які саме джерела фінансування мав опозиційний канал Протасевича Nexta.

Зазначимо, 14 червня білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Частина журналістів вийшла посеред заходу – на їхню думку, очевидно, що Роман Протасевич перебуває в залі «з примусу».

Зазначимо, батьки Протасевича попросили Меркель про допомогу.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.