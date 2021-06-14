Прессекретарем Зеленського може стати журналіст каналу Ахметова, – ЗМІ

На прессекретаря президента розглядають дві кандидатури

В Офісі президента на посаду прессекретаря Володимира Зеленського розглядають дві кандидатури. Про це пише УП з посиланням на джерела, наближені до Офісу президента.

Один зі співрозмовників уточнив, що на посаду прессекретаря президента розглядають речника МЗС Олега Ніколенка та Сергія Никифорова – ведучого телеканалу «Україна 24», який належить олігарху Рінату Ахметову.

У той же час інший співрозмовник ЗМІ підтвердив, що на позицію прессекретаря президента розглядають дві кандидатури, але заперечив, що мова йде саме про Ніколенка та Никифорова.

«Так, справді розглядаємо двох. Але зараз кандидати інші», – зазначило джерело.

Близькі до Офісу президента народні депутати так само описали приблизний портрет, якого прессекретаря шукають на Банковій:

«Для Офісу важливо, щоб людина не гралася в політику, не була самостійною, не «ляпала» зайвого, озвучувала узгоджені меседжі без імпровізації, не залазила у кулуарщину і в побудову власного бренду. Щоб людина була вихованою, вміла коректно поводити себе з медіа і розуміла, як у співпрацювати з журналістами».

Зазначимо, на початку червня повідомлялося, що Зеленський майже обрав собі прессекретаря.

Нагадаємо, прессекретар президента України Юлія Мендель в кінці квітня покинула свою посаду. При цьому вона залишиться в команді офісу президента в якості радника з міжнародних комунікацій.

Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прессекретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи офісу президента.

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