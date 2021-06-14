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    «Можете скаржитися до Міжнародної ліги сексуальних реформ»: Путін нахамив журналісту

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    Володимир Путін дав різке інтерв&rsquo;ю журналістку американського телеканалу NBC Кіру Сіммонсу - «Можете скаржитися до Міжнародної ліги сексуальних реформ»: Путін нахамив журналісту

    Володимир Путін дав різке інтерв’ю журналістку американського телеканалу NBC Кіру Сіммонсу

    Фото: kremlin.ru

    Главу Кремля обурили звинувачення у причетності Росії до кібератак

    Президент Росії Володимир Путін різко заявив, що Москва не причетна до кібератак, які останнім часом були здійснені на США. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC, зміст якого приводить пресслужба Кремля.

    Журналіст перерахував Путіну кібератаки, за якими, як вважають в США, стоять хакери, контрольовані Росією. Зокрема, втручання в американські вибори, напад на SolarWinds, втручання в розробку вакцин від коронавірусу та атака на Microsoft.

    Путін, зі свого боку, заявив, що жодних доказів причетності до цього Росії, крім заяв американських відомств, немає.

    «Ви мені передаєте інформацію про те, хто сказав. Але де ж докази того, що це було зроблено насправді?... На такі бездоказові звинувачення я можу вам відповісти: можете скаржитися до Міжнародної ліги сексуальних реформ. Вас це влаштує?», – сказав він.

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    Президент РФ також згадав останні кібератаки на американський газопровід Colonial Pipeline та м'ясопереробні заводи компанії JBS. Зокрема, Путін акцентував на тому, що керівництво Colonial Pipeline заплатило хакерам викуп, щоб відновити роботу газопроводу.

    «Вони відкупилися від кібербандитів. Ви перерахували мені цілий набір спецслужб США, вони глобальні, вони можуть знайти тих, кому заплатили викуп? Сподіваюся, вони упевняться в тому, що Росія не має до цього стосунку», – наголосив глава РФ.

    Зазначимо, найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам $11 млн.

    Нагадаємо, 1 червня всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки.

    Зазначається, що хакери застосували програму-здирник щодо серверів, які підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали. Як пише Вloomberg, до кібератаки причетна пов'язана з Росією хакерська група REvil, також відома як Sodinokibi.

    За попередніми даними, американська адміністрація контактувала з російським урядом щодо цього питання.

    Держсекретар США заявив, що вимагає від Росії негайно припинити кібератаки.

    Тим часом, національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії вважають, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я стоїть «організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в Росії, у Санкт-Петербурзі і його околицях».

    Теги: Росія ЗМІ США кібератака Путін президент журналіст кібербезпека
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    «Можете скаржитися до Міжнародної ліги сексуальних реформ»: Путін нахамив журналісту