Підвищення тарифів на перевезення – гроші в пісок, якщо не провести реформу «Укрзалізниці», – експерт

«Не дивно, що в нас потяги сходять з рейок – бо колію ніхто не ремонтує», – вважає Гусак

«Процес вирішення проблем компанії потрібно починати з повноцінного реформування «Укрзалізниці», – Гусак

Влада має провести повноцінну реформу «Укрзалізниці», а не в чергове підвищувати тарифи, адже додаткові кошти від цього поглинає корупція. Про це заявив гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак.

«Ми вже все це проходили. Вже були підвищення тарифів на 30%, на 20%, на 15% в минулі роки. І щоразу говорили, що це дозволить УЗ робити інвестиції. Але всі ці гроші кудись зникали. І нічого не змінювалося, і інвестицій по факту ніхто не робив», – сказав Гусак.

Він нагадав, що виконання інвестиційної програми УЗ ніколи не перевищувало 70%, а у 2019 році воно взагалі впало до 50%, що є критично низьким рівнем. «Не дивно, що в нас потяги сходять з рейок – бо колію ніхто не ремонтує», – вважає Гусак.

На його думку, від чергового підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею УЗ нічого не виграє, а навпаки – втратить ще більше своїх клієнтів, які перейдуть на більше дешеві автомобільні перевезення.

«Гроші від цього чергового підвищення тарифів скоріше за все підуть, як вода у пісок. Як і гроші від усіх попередніх підвищень тарифів», – наголосив Гусак.

Експерт вважає, що процес вирішення проблем компанії потрібно починати з проведення повноцінного реформування УЗ, і лише потім переходити до наведення ладу у тарифоутворенні на перевезення.

«Не треба ставити віз поперед коня. Спочатку має бути визначеність з керівництвом УЗ, проведена зрештою довгоочікувана реформа УЗ з організаційним та фінансовим розділенням на відповідні сегменти – пасажирські перевезення, вантажні перевезення, інфраструктура, чітке виділення непрофільних активів. І лише потім можна і треба вести мову про підвищення тарифів», – підсумував Гусак.

Як відомо, Мінінфраструктури планує у два етапи підвищити тариф на залізничні вантажні перевезення на 30%. При тому, що за період з 2010 по 2020 рік ці тарифи зросли на 195%, а інвестиційні програми не виконуються.

Раніше член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану «Укрзалізниці» Костянтин Бондарєв повідомив, що згідно з висновками ТСК, через тотальну корупцію та неефективний менеджмент «Укрзалізниця» щороку втрачає понад 10 млрд грн.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці» та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.