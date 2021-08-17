Уряд нарешті відреагував на стрімке подорожчання олії: що обіцяє влада

За даними Держстату, в липні цього року соняшникова олія коштувала майже на 80% дорожче, ніж у липні минулого

У Мінекономіки очікують на значне здешевлення в Україні соняшникової олії «соціальних» сортів до кінця серпня. Про це стало відомо за результатами наради з представниками олійного ринку і центральними органами виконавчої влади.

Як зазначає пресслужба Мінекономіки, у липні внутрішній ринок із відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін FAO на олії наприкінці минулого місяця знизився на 10%. Але натомість вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату, на 13 серпня вона знизилася лише на 1,3% у порівнянні з початком місяця.

Мінекономіки усвідомлює, що індекс FAO потребує корегування, оскільки базується на п’яти олійних культурах і високу питому вагу там складає пальмова олія. Але попри це існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту.

Разом із ключовими гравцями ринку сторони домовилися про заходи, які дозволять здійснювати зважену цінову політику і дотримуватися високих стандартів соціально-відповідального бізнесу. За прогнозами виробників, це дозволить значно знизити вартість «соціальних» сортів олії до кінця місяця.

Мінекономіки зазначає, що олійно-жирова галузь в Україні активно розвивається, використовує сучасні технології і є одним із світових лідерів з виробництва соняшникової олії. Галузь створює продукт з доданою вартістю, має суттєву питому вагу в формуванні ВВП країни та надходженні валютної виручки.

Нагадаємо, в Україні ціни на рослинну олію і цукор за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в липні цього року соняшникова олія коштувала майже на 80% дорожче, ніж у липні 2020 року.

Читайте також: