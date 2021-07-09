Підвищення вартості перевезення вугілля поставить під загрозу підготовку до опалювального сезону, – ФРУПЕК

«У липні через кризову ситуацію в енергетиці, перевезення вугілля залізницею знизиться на 300 тис. тон»

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України просить Кабінет Міністрів не допустити збільшення тарифу на перевезення вугілля залізничним транспортом, що призведе до зриву підготовки до опалювального сезону.

Про це йдеться в заяві ФРУПЕК.

«Закликаємо відповідні державні органи, Уряд, Мінінфраструктури, представників АТ «Укрзалізниця» невідкладно втрутитися в ситуацію, не допустити зриву підготовки України до осінньо-зимового періоду та стабілізувати роботу підприємств вугільної та енергетичної галузей», – йдеться в заяві.

В асоціації наголосили, що через збитковість виробництва електроенергії, ТЕС виявилися неспроможними виділяти кошти як на ремонт та підготовку обладнання до опалювального сезону, так і накопичення на складах та перевезення вугілля, яке на сьогодні здійснює АТ «Укрзалізниця».

«За даними ФРУПЕК, лише у липні цього року, через кризову ситуацію в енергетиці, перевезення вугілля залізницею знизиться на 300 тис. тон. Це еквівалентно зниженню тарифних платежів для АТ «Укрзалізниця» на 40-50 млн грн., а у разі збереження такої тенденції, зниження платежів може сягнути 150 млн грн», – йдеться в заяві.

В ФРУПЕК наголосили, що зволікання чи ігнорування проблем галузі лише загострить і без того критичну ситуацію в енергетичному секторі.

Нагадаємо, 6 липня зупинила роботу Слов’янська ТЕС «Донбасенерго». Системний оператор присвоїв станції статус «дефолт».

В «Донбасенерго» заявили, що ТЕС не може продовжувати працювати в збиток через аномальне падіння цін, спричинене спекуляціями на ринку на добу наперед. Компанія закликала Регулятор НКРКП виправити ситуацію і переглянути правила роботи ринку, які дозволяють такі маніпуляції.

На початку липня ціна на РДН упала до історичного мінімуму 40 коп./кВт година, що кратно нижче собівартості виробництва електроенергії на АЕС і ТЕС.

Міністерство енергетики звернулося до регулятора з проханням заборонити спекулянтам займатися маніпуляціями на ринку на добу наперед.